Pagos digitales, cuentas más claras y seguras

Nos piden no pasar por alto la promulgación, por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que abre una ruta interesante en dos frentes: más recaudación y mayor seguridad. Y es que la legislación permitirá a la Secretaría de Hacienda establecer gradualmente sectores y actividades en los que los pagos electrónicos sustituyan al efectivo, lo que podría facilitar que las operaciones estén bien checaditas, lo que también ayuda a cerrarle el paso a evasores y dificultar el movimiento de recursos de procedencia ilícita. La medida, nos indican, también contempla que los tres órdenes de gobierno reciban pagos digitales por trámites y servicios, lo que también limita la corrupción. La medida ya está en la ley, el reto, nos señalan, será que la modernización llegue acompañada de infraestructura, inclusión financiera y protección contra fraudes. Porque una cosa es reducir el uso de billetes y otra, dejar a alguien sin poder pagar. Atentos.