Se calienta la tribuna

Nos platican que en el Senado, donde casi nada ocurre sin sobresaltos, la discusión de un tema terminó virando a un pleito de gritos y jaloneos entre legisladores. El tema en el pleno, dicen, era el Día Nacional del Municipio Libre que, nadie sabe en qué momento escaló a una disputa por algo que nada tenía que ver con los ayuntamientos. En el centro de este episodio se colocó nuevamente la panista Lilly Téllez, quien aprovechó su intervención para denunciar presuntas compras a sobreprecio durante la gestión de Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar, entre ellas cajas de cereal, galletas y té, así como 13 contratos que, según sus cuentas, suman 190 millones de pesos. El señalamiento provocó la reacción de senadoras guindas, quienes reclamaron que la legisladora se apartara del tema. El acto desencadenó tensiones y hasta una intervención de la Presidencia de la Mesa Directiva para restablecer el orden. Al final, Lilly pudo retomar el micrófono, pero del Municipio Libre, nos contaron, ya nadie dijo más.