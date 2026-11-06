Señalan simulación de competencia en firmas proveedoras electorales

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno expuso que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas conformaron una red empresarial para simular competencia y obtener contratos por más de dos mil millones de pesos al posicionarse como proveedores, no sólo del Instituto Nacional Electoral, sino también de al menos 23 de los 32 los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) entre 2015 y 2023.

A partir de los señalamientos públicos que se dieron en medios de comunicación, la dependencia rastreó el historial de los contratistas en fuentes abiertas, donde hallaron que los hermanos entraron a trabajar en 1983 en la Secretaría de Gobernación, mientras Juan Carlos Padilla Aguilar era director general de Registro Nacional de Población (Renapo), y de quien se subrayó su militancia actual con el recién conformado partido opositor Somos, liderado por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo.

José Alfredo Hernández. ı Foto: Especial

En ese entonces, José Alfredo fue secretario particular de Padilla, mientras que para 1987 Raymundo se incorporó en el área de Recursos Financieros y Materiales. Al año siguiente fue cuando constituyeron la empresa Cartonera Plástica.

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Para 1989, mientras Carlos Salinas de Gortari era presidente, Juan Carlos Padilla pasó a trabajar como secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a donde nuevamente llevó a Alfredo como su secretario particular; en ese mismo año, Raymundo se incorporó al área de Investigaciones. En la línea de tiempo respecto a Padilla, se le exhibió por haber sido parte del gobierno priista en el Estado de México entre 1989 y 1993; también por haber sido nombrado por Miguel Ángel Osorio Chong como delegado regional de la Segob en el 2017. Para 2022, pasó a la actuación política con el Frente Cívico Nacional, donde también participaron Guadalupe Acosta y Emilio Álvarez Icaza.

El Dato: Morena acusó una presunta red de corrupción en torno a las instituciones electorales, con antecedentes de 27 años, y exigió investigar a quienes encabezaron el INE.

La titular de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, subrayó que en los últimos años Padilla Aguilar coincidió en el partido Somos, que es conformado por exconsejeros de lo que fue el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, como Marco Antonio Baños, el exsecretario ejecutivo del Consejo, Edmundo Jacobo Molina, y el expresidente del órgano, Lorenzo Córdova Vianello.

En tanto, en 1992 se constituyó la empresa Formas Finas —una de las involucradas en los contratos irregulares del INE—, vinculada a Raymundo; para 1999 Cartonera Plástica, vinculada a José Alfredo, participó como proveedor electoral en el Edomex.

En 2006, esta empresa obtiene un contrato de 63.7 millones de pesos para suministrar insumos electorales al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Para entonces, también surgieron cuestionamientos que llevaron a denuncias de presuntas irregularidades que culminaron en la renuncia de los siete consejeros electorales estatales. A través de la constitución de más empresas, los hermanos Hernández Casillas comenzaron a tener más contratos con los Oples de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo, entre 2012 y 2013, etapa para la cual se considera que se consolidaron.

Raymundo Francisco. ı Foto: Especial

Como paréntesis, la secretaria Buenrostro recordó que con la reforma electoral de 2014, los consejeros estatales comenzaron a ser nombrados por el Consejo General del INE, el cual fue quien designó a Taddei como consejera en el Ople de Sonora. Bajo este contexto, entre 2015 y 2023, las empresas de los hermanos se hicieron de contratos con 23 de los 32 Oples por dos mil 94 millones de pesos.

CASO ACTUAL. En 2023, al momento de que la Cámara de Diputados trabajó para elegir a quienes cubrirían tres vacantes en el Consejo del INE, Taddei Zavala resultó electa por insaculación, debido a que no se consiguió ningún consenso para elegir por votación a los consejeros. Entre 2024 y 2025, ya con Guadalupe Taddei como consejera presidenta, la red empresarial —Cajas Graf, Seriplast, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Comercializadora Jvly y Formas Finas Fernando Fernández— de estos hermanos obtuvo contratos por 646.3 mdp con 15 de los 32 oples. Raquel Buenrostro señaló que los montos de los contratos que se encontraron seguramente crecerán, ya que continuará la indagatoria por parte de la ASF para conocer todas las relaciones comerciales que obtuvieron los hermanos.

“Seguramente en la revisión que haga la Auditoría Superior de la Federación (ASF) van a resultar números. Digamos que esto es un piso y de aquí pues para arriba los contratos se van a mover hacia arriba”, dijo.

Expuso que con esta red de empresas fachada, simulaban competencia al ponerse de acuerdo sobre con cuál ofrecerían las mejores condiciones para ganar los contratos ante los órganos electorales. Además, comentó que en años reciente se identificó que comenzaron a dejar el control a los hijos de José Alfredo.

Además, se encontró un ocultamiento de los beneficiarios finales de los recursos, con movimientos que hacen sospechar que recurrían a prestanombres o al robo de identidad, además de mostrar comportamiento de lavado de dinero. Sobre esto último, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto no significa necesariamente una relación con la delincuencia organizada, sino más bien una práctica derivada de contrataciones irregulares.

Avorazados ı Foto: Especial

LARGA DATA. Ante los hallazgos sobre la la red empresarial que los hermanos Hernandez Casillas han encabezado desde hace 27 años y su presunto vínculo con políticos de la oposición revelada por la Secretaría Anticorrupción, la Presidenta Sheinbaum aseguró que el “cochinero” en el INE —referente a las contrataciones irregulares— no inició con Guadalupe Taddei.

No obstante, dijo que esto no significa que se defienda la comisión de actos ilegales cometidos en los años recientes, ya que las responsabilidades las determinará la ASF y, de ser necesario, la Fiscalía General de la República (FGR). Además, reiteró su rechazo a los señalamientos con los que se ha vinculado a Taddei con Morena.

“Quisieron presentar la idea, a la hora en que salen estos videos y grabaciones en algunos medios, de que ‘el problema era Guadalupe Taddei’ y que ‘Guadalupe Taddei es de Morena’, esa era la narrativa… Por eso es: ¿De dónde sale todo este cochinero, esta mafia electoral? No surgió con Taddei. Si realizó un acto ilegal, tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de quien haya participado en la estructura del INE. Pero no nació ahí, discúlpenme. Tiene muchos años y se fortaleció justo en esa época”, declaró.

Enfatizó en que las indagatorias de la ASF y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deben de continuar y quienes ya están a cargo del INE deben de garantizar que se transparente toda la información. Incluso comentó que si se encuentran elementos, la UIF también presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República.Sobre el paradero de Taddei y de los contratistas, la mandataria dijo que el asunto no ha sido abordado, pero se presume que aún se encuentran en territorio mexicano.

La secretaria Anticorrupción comentó que la investigación también busca encontrar si estas empresas tienen contratos con las secretarías gubernamentales, a pesar de que estas firmas se concentraban en la comercialización de material electoral.

Buenrostro aclaró que su secretaría no puede aplicar sanciones o inhabilitaciones a las empresas por su comportamiento irregular en entes ajenos, como lo es el INE.

“Sin embargo, estamos haciendo revisión a ver qué contratos pudieran haber aquí en la administración pública para revisarlos, pero hasta ahorita no hemos encontrado contratos y más bien no se puede inhabilitar porque se portan mal en otro lugar, que en este caso sería el INE”, declaró.

Aunque no se pueden aplicar sanciones, dijo que una opción será no establecer ninguna relación comercial con estas firmas.

Así lo hacían

Modus operandi de los empresarios señalados. / Fuente|Gobierno de México

Uso de red de empresas fachada para simular competencia en licitaciones públicas

Obtienen contratos empresas sin capacidad operativa, infraestructura ni empleados en nómina

Uso de sujetos vulnerables como prestanombres para ocultar al beneficiario final

Lavado de dinero y uso de empresas factureras

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UIF se reserva nombres de los bloqueados

| Por Yulia Bonilla |

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se abstuvo de confirmar si Guadalupe Taddei Zavala se encuentra entre las 40 personas y empresas cuyas cuentas fueron inmovilizadas por su presunta vinculación con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE).

Consultado sobre si la exconsejera presidenta está en esta lista, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, enfatizó que no se pueden revelar los nombres porque así lo ordena la Ley de Instituciones de Crédito y esta información sólo puede compartirse a las instituciones financieras.

El titular de la UIF, Omar Reyes, ayer, en conferencia. ı Foto: Especial

Fuera de ello, señaló, sólo puede enviar los detalles a la Auditoría Superior de la Federación, porque así lo acordaron con un convenio firmado hace dos meses. Además, recordó que esta información forma parte de una investigación en curso, por lo que legalmente no se pueden revelar más informes.

El Tip: Diputados federales del PAN exigieron a la FGR emitir una alerta migratoria contra Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas para evitar que salgan del país.

“Y con respecto a los nombres, la UIF se ve impedida a dar los nombres como tal, derivado del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. La lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente la podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras, con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos. Además, al estar la información en una carpeta de investigación también nos veríamos impedidos legalmente”, dijo.

15 Personas morales y 25 físicas indaga la UIF

También aclaró que aún no se tiene precisión sobre cuántas cuentas fueron congeladas, ya que la banca tardará unos días en entregar la información sobre cuántas tenía cada personas o empresa involucrada.

Explicó que se decidió inmovilizar las cuentas a partir de los reportes de operaciones sospechosas que involucran al sector bancario y sujetos obligados, que en este caso serían los hallazgos dados a conocer.

40 Cuentas en total fueron inmovilizadas el miércoles

“Con esos reportes, nosotros trabajamos este análisis. Y si identificamos algún tipo de irregularidad, lo que nosotros hacemos es: buscamos entre nuestras bases de datos y nosotros compilamos, hacemos un análisis y vemos si hay la posibilidad de inmovilizar la cuenta, solicitamos la inmovilización de las cuentas”, dijo.

ASF determinará si llama a declarar a Lorenzo Córdova

| Por Yulia Bonilla |

Será la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien determine si Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), es citado a declarar por las contrataciones irregulares para la adquisición de material electoral, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria subrayó que el Gobierno no tiene facultades para girar una instrucción al respecto y que lo único que está dentro de su cancha fue la investigación en fuentes abiertas que expuso la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La mandataria federal, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Cuartoscuro

“Depende del auditor. Nosotros no somos ni Auditoría Superior de la Federación ni somos Ministerio Público. Nosotros tenemos una serie de atribuciones. Por lo que ha estado saliendo, nos pusimos a investigar y encontramos todo lo que Raquel ha presentado”, dijo. Refirió que quizá ya no se está dentro del plazo para fincar sanciones a responsables anteriores, pero sí para cambiar lo que ocurrirá hacia adelante y evitar que una situación así se repita.

9 Años encabezó Córdova la presidencia del INE

Reiteró su opinión respecto a que el exconsejero Córdova no puede desmarcarse de este conflicto, al reiterar que durante su gestión no emprendió ninguna acción que frenara o modificara las contrataciones con las empresas que abarcaron durante más de dos décadas los servicios al INE.

“Él puede decir: ‘No, no me toca’. No, ¿cómo no?, si tú nombraste a esos consejeros, tú tenías la capacidad de hacer la revisión. Si sabías que había problemas con los organismos locales, ¿por qué no se definieron lineamientos? Pero más todavía: resulta que esos contratistas fueron creados por una persona que hoy es miembro de tu partido político”, dijo.

En cuanto a la responsabilidad de la ASF, dijo que debe trabajar de una manera más proactiva, a pesar de que ya se iniciaron cambios para ampliar sus capacidades para realizar auditorías, además de las que ordena el Congreso.