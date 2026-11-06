Encuentro Original reunirá a 580 artesanos de todo el país en Los Pinos en décima edición

Con la participación de 580 maestras y maestros artesanos de distintas regiones y culturas de México, el encuentro Original celebrará su décima edición en el Complejo Cultural Los Pinos, del 12 al 15 de noviembre, donde se exhibirán alrededor de 174 mil piezas de distintas ramas artesanales.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, informó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que esta edición busca fortalecer el trabajo de las comunidades artesanas, ampliar sus oportunidades comerciales y promover relaciones más justas entre los creadores y quienes participan en la comercialización del arte popular.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Marina Núñez Bespalova señaló que, al cierre de 2026, el programa habrá trabajado con 12 mil 535 personas artesanas, cifras que, sostuvo, reflejan su alcance y la contribución de esta actividad a las economías locales.

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Explicó que “los encuentros permiten al público conocer directamente a quienes elaboran las piezas, acercarse a sus procesos de creación y adquirir artesanías mexicanas sin intermediarios”.

Marina Núñez Bespalova en Palacio Nacional junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de pantalla.

Original amplió sus mercados

Marina Núñez Bespalova destacó que, durante 2025 y 2026, Original amplió sus mercados y fortaleció las actividades de capacitación en territorio, con un incremento de 72 por ciento en las horas destinadas a esta labor y de 100 por ciento en el número de sesiones.

Entre las herramientas desarrolladas mencionó “una guía práctica de colaboraciones éticas para artesanas y artesanos, en la que se establecen aspectos que deben considerar durante sus negociaciones comerciales, ante el creciente interés por sus creaciones”.

Como parte de las novedades de esta edición se presentará Original Profesionales, un programa que reunirá a integrantes del ecosistema artesanal —promotores, divulgadores, gestores y comercializadores— con las propias comunidades creadoras, para construir esquemas de interacción y modelos de colaboración más justos y dignos.

También se puso en marcha Original Lab, un espacio de experimentación, investigación y colaboración que busca fortalecer el arte tradicional mexicano mediante el encuentro entre artesanas, artesanos y creadores de otras disciplinas.

Los resultados de estos laboratorios se presentarán en una exposición que abrirá el jueves 12 de noviembre en el Museo del Maíz, ubicado en Los Pinos, así como en la pasarela Original, programada para el 15 de noviembre.

De estos procesos surgió Taller Original, una línea de comercialización de piezas de innovación y colaboración que reconoce el trabajo de los artesanos y sus comunidades mediante etiquetas personalizadas en cada prenda, además de establecer un bono adicional por venta, independiente del pago por el trabajo realizado.

Para este año se desarrollaron 41 modelos distintos, que estarán disponibles exclusivamente en las tiendas de Fonart.

La subsecretaria agregó que el encuentro también busca acercar el arte popular a nuevos públicos. En ese sentido, informó que durante los últimos dos años las actividades dirigidas a visitantes aumentaron 127 por ciento y se diversificaron con talleres para niñas y niños, adultos mayores, bebés y actividades colectivas.

Entre las propuestas se encuentran los talleres para infancias, conocidos como Cuincles, donde se elaborarán esferas con fibras vegetales y figuras navideñas de barro; los espacios para adultos mayores, denominados Nanas y Tatas, y actividades para crear muñecas de tela de Amealco, Querétaro, y trabajar técnicas como la cadenilla zapoteca.

Asimismo, se mantendrá el Pasaporte Original, una dinámica que convierte el recorrido por el encuentro en una experiencia lúdica y educativa para conocer las culturas y tradiciones de las comunidades artesanas participantes.

Con estas actividades, la Secretaría de Cultura busca consolidar Original como un espacio de exhibición, comercialización, capacitación y reconocimiento del patrimonio artesanal mexicano.

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