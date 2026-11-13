Piden revisar antecedentes de consejeros

El senador de Morena Saúl Monreal Ávila consideró necesario realizar una revisión exhaustiva del Instituto Nacional Electoral (INE), que incluya no sólo a su presidencia, sino también los perfiles, antecedentes y facultades de los actuales consejeros electorales, así como las direcciones y los procesos internos del organismo, con el propósito de recuperar la credibilidad de cara a las elecciones del próximo año.

Sostuvo que esta revisión debe realizarse antes de que avance el próximo proceso electoral, pues consideró necesario depurar el funcionamiento del instituto y garantizar que sus integrantes cuenten con legitimidad.

“Se tiene que revisar todo, sus facultades, el perfil de los consejeros actuales y también se tienen que revisar sus antecedentes, para hacer una limpia y que haya mejoras y más credibilidad en el Instituto Nacional Electoral”, declaró.

Cuestionado sobre si una revisión de esa magnitud podría provocar una crisis institucional debido a la cercanía de las elecciones de 2027, el senador guinda reconoció que no sería conveniente generar inestabilidad en este momento, por lo que planteó que los cambios y evaluaciones se realicen antes de que avance el proceso electoral.

“Por salud, es mejor que se haga una revisión exhaustiva”, señaló el legislador, al insistir en que el análisis no debe limitarse a la presidencia del instituto, sino abarcar también sus órganos, direcciones y procedimientos.

Saúl Monreal también se pronunció por investigar las presuntas irregularidades relacionadas con empresas proveedoras de material electoral y las adjudicaciones de contratos, incluso en Zacatecas, donde afirmó que hubo participación de compañías y asignaciones por alrededor de 10 millones de pesos.

Ante los señalamientos de la oposición sobre una posible protección política a Guadalupe Taddei, el legislador rechazó que las investigaciones deban tener un sesgo partidista y sostuvo que deben alcanzar a cualquier persona involucrada, independientemente de su filiación política. “Caiga quien caiga, se tiene que investigar”, afirmó.

El morenista pidió esperar los resultados de las indagatorias y sostuvo que, si se encuentran elementos constitutivos de delito, los responsables deben recibir las sanciones correspondientes.

“Si hay elementos del tipo penal, que se castigue”, enfatizó.