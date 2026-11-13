Se atora relevo en el INE por la falta de consenso

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, reconoció que todavía no existe un acuerdo entre los grupos parlamentarios, pese a las negociaciones que se han desarrollado durante los últimos días.

Sostuvo que su bancada buscará evitar que la nueva presidencia del INE “nazca cuestionada”, por lo que insistió en la necesidad de construir un acuerdo que involucre a todas las fuerzas políticas, en lugar de recurrir únicamente a la mayoría legislativa.

Sin embargo, el legislador advirtió que no todas las propuestas de la oposición serán aceptadas. En el caso de Acción Nacional, explicó, se revisan los 11 planteamientos presentados para determinar cuáles pueden incorporarse a la convocatoria y cuáles no son aceptables para el grupo mayoritario.

Monreal Ávila incluso dejó abierta la posibilidad de que el instituto continúe trabajando con su presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, si no se consigue un acuerdo para nombrar a la sustituta definitiva.

El Dato: La CNDH informó que está lista para designar a las dos personas que le corresponde incorporar al Comité Técnico de Evaluación, aunque precisó que espera la convocatoria oficial.

Consideró que no sería un impedimento para la organización de las elecciones de 2027, pues la nueva titular podría incorporarse a un órgano que ya se encuentra en funciones.

Del lado del PAN, el coordinador parlamentario, José Elías Lixa Abimerhi, advirtió que “no existen garantías para respaldar una convocatoria que, desde su perspectiva, no asegure un procedimiento transparente e imparcial”.

El panista ha insistido en que “el caso de Guadalupe Taddei obliga a extremar los controles de selección, con máxima transparencia, publicidad y escrutinio público, ante los cuestionamientos que, afirmó, han rodeado anteriores procesos de designación”.

Entre sus principales exigencias se encuentra que la integración del Comité Técnico de Evaluación garantice independencia y que se eviten favoritismos, filtraciones o repartos de posiciones entre las fuerzas políticas.

El PRI, por su parte, endureció todavía más su postura. Su coordinador en San Lázaro, Rubén Moreira, adelantó que su bancada votará en contra de la convocatoria, al considerar que la salida de Taddei no resuelve los problemas que, desde su perspectiva, afectan al sistema electoral mexicano. “Nosotros vamos a votar en contra, porque no le tenemos confianza al sistema electoral mexicano ni al Gobierno”, sostuvo.

Moreira Valdez planteó que, antes de elegir a una nueva presidenta, se realice una auditoría integral al INE, que incluya no solamente sus finanzas, sino también sus procedimientos, sistemas de seguridad y funcionamiento interno.

Incluso demandó “revisar la estructura del organismo y modificar las disposiciones legales” que, a su juicio, concentraron atribuciones excesivas en la presidencia del instituto.

También cuestionó “los nombramientos realizados en los organismos públicos locales electorales”.

En contraste con la posición del PRI, que anticipó su rechazo, Movimiento Ciudadano (MC) condicionó su participación a que “la convocatoria garantice un Comité Técnico de Evaluación sin vínculos partidistas o gubernamentales y recupere la colegialidad en las decisiones del Consejo General”.

La coordinadora de los diputados del partido naranja, Ivonne Ortega Pacheco, planteó modificar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), al considerar que esa disposición otorgó facultades excesivas a la presidencia del organismo.

“Lo más importante es que podamos modificar el artículo 45 de la LEGIPE, porque es el que le dio el superpoder a Guadalupe Taddei para hacer todo; no vamos a avanzar sin garantías”, señaló.

La emecista también pidió que quienes integren el Comité Técnico de Evaluación sean personas probas y sin vínculos con partidos políticos ni gobiernos, para dar certeza a la revisión de los perfiles que aspiren a encabezar el instituto.

En medio de las diferencias, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, respaldó la búsqueda de un acuerdo unánime y advirtió que una designación apresurada podría generar cuestionamientos desde el inicio.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) consideró que “la convocatoria debe construirse por consenso, pues lo que está en juego es la confianza y neutralidad del árbitro electoral rumbo a los comicios de 2027”.

La negociación, sin embargo, sigue sin resolverse. Mientras Morena busca que las fuerzas políticas acompañen el procedimiento, Acción Nacional mantiene sus 11 propuestas sobre la mesa, el Revolucionario Institucinal anticipó su voto en contra y MC insiste en modificar las atribuciones de la presidencia del Instituto.

Así, la renovación del órgano electoral amenaza con convertirse en una disputa no sólo por quién ocupará la presidencia, sino por las reglas bajo las cuales se conducirá el organismo electoral en la antesala de las elecciones intermedias de 2027.

¿PARA CUÁNDO? ı Foto: Especial

Piden revisar antecedentes de consejeros

| Por Tania Gómez |

El senador de Morena Saúl Monreal Ávila consideró necesario realizar una revisión exhaustiva del Instituto Nacional Electoral (INE), que incluya no sólo a su presidencia, sino también los perfiles, antecedentes y facultades de los actuales consejeros electorales, así como las direcciones y los procesos internos del organismo, con el propósito de recuperar la credibilidad de cara a las elecciones del próximo año.

Sostuvo que esta revisión debe realizarse antes de que avance el próximo proceso electoral, pues consideró necesario depurar el funcionamiento del instituto y garantizar que sus integrantes cuenten con legitimidad.

“Se tiene que revisar todo, sus facultades, el perfil de los consejeros actuales y también se tienen que revisar sus antecedentes, para hacer una limpia y que haya mejoras y más credibilidad en el Instituto Nacional Electoral”, declaró.

Cuestionado sobre si una revisión de esa magnitud podría provocar una crisis institucional debido a la cercanía de las elecciones de 2027, el senador guinda reconoció que no sería conveniente generar inestabilidad en este momento, por lo que planteó que los cambios y evaluaciones se realicen antes de que avance el proceso electoral.

“Por salud, es mejor que se haga una revisión exhaustiva”, señaló el legislador, al insistir en que el análisis no debe limitarse a la presidencia del instituto, sino abarcar también sus órganos, direcciones y procedimientos.

Saúl Monreal también se pronunció por investigar las presuntas irregularidades relacionadas con empresas proveedoras de material electoral y las adjudicaciones de contratos, incluso en Zacatecas, donde afirmó que hubo participación de compañías y asignaciones por alrededor de 10 millones de pesos.

Ante los señalamientos de la oposición sobre una posible protección política a Guadalupe Taddei, el legislador rechazó que las investigaciones deban tener un sesgo partidista y sostuvo que deben alcanzar a cualquier persona involucrada, independientemente de su filiación política. “Caiga quien caiga, se tiene que investigar”, afirmó.

El morenista pidió esperar los resultados de las indagatorias y sostuvo que, si se encuentran elementos constitutivos de delito, los responsables deben recibir las sanciones correspondientes.

“Si hay elementos del tipo penal, que se castigue”, enfatizó.