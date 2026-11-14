México es el segundo país con más peticiones de asilo presentadas a EU

Los mexicanos figuraron entre las tres principales nacionalidades que solicitaron asilo en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante 2025, sólo después de los venezolanos y por delante de los haitianos, esto de acuerdo con el informe Perspectivas de la Migración Internacional 2026.

El organismo identificó a Estados Unidos como el principal destino de quienes buscaron protección internacional desde México. Sus estadísticas contabilizan 86 mil solicitudes de ciudadanos mexicanos ante las autoridades estadounidenses durante 2025, aunque advierte que la información todavía es parcial y no comprende todos los procedimientos del año.

Dentro de los registros disponibles para Estados Unidos, Venezuela encabezó las peticiones de asilo, con 141 mil 616, seguida de México, con 86 mil, mientras que Haití acumuló 52 mil 130. La diferencia entre estas dos últimas nacionalidades superó los 33 mil expedientes, lo que equivale aproximadamente a cinco solicitudes de mexicanos por cada tres de haitianos. La cifra de mexicanos que piden refugio humanitario representa un incremento de 59 por ciento en comparación con 2024 y es el cuarto año de aumentos consecutivos.

El Dato: La Corte Suprema de EU acordó ayer examinar la legalidad de las restricciones al acceso al asilo en la frontera con México impuesta por el gobierno de Donald Trump.

La OCDE precisa que sus cifras provienen del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS) y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR). Para 2025, la primera institución únicamente aportó información de enero a septiembre, mientras que la segunda comprende el año completo. Además, una parte de los registros corresponde a casos, que puede incluir a varias personas, por lo que las estadísticas no permiten establecer comparaciones anuales homogéneas.

En Canadá, la trayectoria de los solicitantes mexicanos presentó una disminución considerable, de más de 56 por ciento. Las autoridades de ese país recibieron cinco mil 130 nuevas peticiones de refugio durante 2025, frente a las nueve mil 88 del año anterior y 24 mil 132 en 2023, cuando alcanzó su cifra más alta dentro de la serie reciente.

La caída de las solicitudes de asilo de mexicanos en Canadá ocurrió después de que ese país restableció parcialmente el requisito de visa el 29 de febrero de 2024, tras eliminarlo en 2016. Desde entonces, sólo pueden viajar por vía aérea con una autorización electrónica quienes cuentan con una visa estadounidense vigente de no inmigrante o tuvieron una canadiense durante los últimos diez años.

El gobierno canadiense atribuyó a esta medida una reducción de 97 por ciento en las peticiones de refugio de mexicanos en sus aeropuertos entre febrero y marzo de 2024. Así, por cada cinco solicitudes de ciudadanos mexicanos que Canadá recibió en 2023, apenas contabilizó una durante 2025. La diferencia representa 19 mil dos expedientes menos en tan solo dos años, una contracción cercana a 79 por ciento, mientras que el descenso respecto de 2024 fue de casi la mitad.

México figuró entre los seis principales países de origen de solicitantes de asilo en la OCDE, junto con Venezuela, Haití, Afganistán, Cuba y Colombia. Estados Unidos concentró la gran mayoría de las peticiones de ciudadanos mexicanos, al igual que las de hondureños, guatemaltecos y ecuatorianos.

Entre 2020 y 2024 hubo 590 mil mexicanos que obtuvieron una nueva nacionalidad, indican los registros del organismo que agrupa a 38 países.

Éxodo sigue su caminata

Integrantes de la caravana migrante “Dios con Nosotros”, compuesto por unas 500 personas, se preparaban para reanudar la noche de este viernes su recorrido hacia Estados Unidos, luego de permanecer durante el día en Huixtla, Chiapas, para descansar y recuperar fuerzas antes de continuar su trayecto.

El contingente salió de Honduras el pasado 3 de noviembre e ingresó a territorio mexicano por el puente fronterizo Rodolfo Robles. Desde entonces, ha avanzado por distintos municipios de Chiapas, entre ellos Metapa, Tapachula y Huehuetán, hasta llegar a Huixtla.

Durante su estancia en este municipio, los migrantes instalaron campamentos improvisados en las inmediaciones del río Huixtla, donde prepararon sus alimentos y buscaron resguardarse antes de retomar la caminata.

En el lugar también recibieron apoyo de integrantes de una iglesia local, quienes les proporcionaron comida y agua. Algunos habitantes de la zona se acercaron para ofrecer alimentos, mientras que otros migrantes comenzaron a vender distintos productos para reunir recursos y solventar sus necesidades durante el recorrido.

El grupo descansa durante el día y camina por la noche y la madrugada para evitar las altas temperaturas diurnas de la costa chiapaneca, donde el termómetro alcanza los 40 °C.

Claudia Arellano

Reportan contenidas las 24 caravanas migrantes

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que su Gobierno ha frenado el avance de 24 caravanas hacia la frontera norte, desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025.

“Hoy (ayer) nos informó la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez), son 24 caravanas desde la llegada del presidente Trump al gobierno (de Estados Unidos) que hemos detenido previo a que llegue, que se han desintegrado las caravanas”, declaró.

Familias en éxodo avanzaron ayer por el municipio de Huixtla, Chiapas ı Foto: Cuartoscuro

En medio del nuevo amago arancelario que el republicano advirtió, tras la derrota de su partido en las elecciones intermedias, la Presidenta subrayó que ya ningún grupo de migrantes se encuentra en tránsito hacia la frontera.

483 Mil migrantes ha deportado EU en el año fiscal 2026

En su conferencia de prensa matutina la mandataria señaló que la disolución de las caravanas se ha conseguido con la información que se les brinda, para hacerles ver que no hay manera de cruzar hacia el territorio estadounidense.

La titular del Ejecutivo federal informó que de las últimas dos caravanas que se identificaron al sur del país, una ya disolvió su paso y la mayoría decidió regresar a su país de origen, mientras que la otra apenas comenzaba a conformarse.

“Ayer (jueves) informé que había dos caravanas. Una caravana ya disolvió su paso, ya la mayoría regresaron a sus países de origen. Y hay otra caravana que apenas se está formando. Entonces, realmente no hay ninguna caravana que esté, en este momento, en tránsito en nuestro país para llegar a la frontera norte”, dijo.

Sheinbaum Pardo mencionó que no entrará en debate con Donald Trump, cuyas declaraciones atribuyó a la forma que el republicano tiene para expresarse.

“No quisiera yo entrar en debate con el presidente Trump, ni con… Ellos tienen su forma de comunicar, su manera de informar al pueblo de Estados Unidos, pero sí podemos informar con claridad nosotros de que no hay ninguna caravana, en este momento, que esté en tránsito hacia la frontera norte, y que la caravana que se está formando se está atendiendo, como se han atendido las otras 23 caravanas que no han pasado ni siquiera de Oaxaca hacia el norte”, enfatizó.