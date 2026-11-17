Con la novedad de que dos años después de que se conociera el caso de Martín Borrego, excolaborador cercano de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores —y hoy de Medio Ambiente— Alicia Bárcena, quien celebró su boda en el Museo Nacional de Arte —haciendo pasar el evento como un acto oficial— finalmente se conoció la sanción que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, le aplicó. Se trata de una inhabilitación por un año para desempeñarse en cualquier cargo o comisión de la Administración Publica Federal. El castigo a Borrego apareció en una lista de sancionados emitida por la dependencia, en la que hay en total 82 exfuncionarios, un particular y una empresa y la aplicación de 175 millones de pesos en multas. Uf.