Dicen que el senador Gerardo Fernández Noroña ya encontró otra oportunidad de robar cámara y ésa fue tomar partido en el pleito que traen Morena y el PT en Michoacán, donde su correligionario, el senador Raúl Morón, no está de acuerdo con la designación del exfiscal estatal Carlos Torres Piña como coordinador del movimiento en la entidad —o virtual candidato a la gubernatura—. Noroña, nos cuentan, muy quedabién con Morón, pidió repetir la encuesta que le dio el gane al exfiscal. Dijo que su amigo ya fue despojado antes de sus aspiraciones políticas y aseguró que él “y nadie más” será el bueno en el proceso electoral del próximo año. Nos hacen ver que asumir esta postura no sólo pone a Noroña en uno de los flancos de esta trama, sino también contra la propia dirigencia guinda —contra la que está atizando a las bases moronistas—, ¿lo habrá considerado? Veremos.