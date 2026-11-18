El Partido Acción Nacional (PAN) solicitó a la Presidencia de la República hacer pública la minuta de las reuniones que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios y líderes internacionales durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al advertir que los encuentros deben traducirse en acuerdos concretos de inversión, comercio y cooperación para México.

El diputado federal panista Ernesto Sánchez Rodríguez consideró que la agenda internacional de la mandataria no debe quedarse en fotografías y saludos protocolarios, sino convertirse en proyectos que impulsen la economía, la tecnología, la agricultura, las energías limpias, la salud y el turismo.

El legislador hizo énfasis en los encuentros de Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el presidente de China, Xi Jinping, por lo que pidió conocer los compromisos alcanzados y los mecanismos para concretarlos.

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“Principalmente con Estados Unidos, donde ya hubo un encuentro y nos informan en redes sociales que se sigue avanzando en una agenda en común, pero queremos saber en qué consisten esos términos”, señaló.

Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal ı Foto: Cámara de Diputados

Sánchez Rodríguez sostuvo que, ante las tensiones comerciales y los desafíos internacionales, México necesita claridad sobre los acuerdos relacionados con exportaciones, aranceles, intercambios académicos y promoción empresarial.

“Pedir un panda para un zoológico no es una acción de política pública que genere empleos, economía y seguridad a un país como México; requerimos conocer los acuerdos para materializarlos en una agenda legislativa sólida y que atraiga beneficios”, expresó.

El panista también criticó la política exterior del Gobierno federal y señaló que existe una comunicación ríspida con Estados Unidos en materia de seguridad, además de cuestionar el desempeño de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía.

Por ello, exhortó a la Presidencia a presentar un informe detallado de la visita a China y evitar que la información sea clasificada, con el propósito de que el Poder Legislativo pueda conocer las propuestas y contribuir a construir una agenda internacional con beneficios económicos para el país.

“Le exhortamos a la Presidencia de la República para que aliste un informe detallado de la visita de la mandataria a China y ponga sobre la mesa las propuestas para, a su vez, plasmarlas en elementos legislativos en beneficio del país”, indicó.

Asimismo, llamó a Sheinbaum a aprovechar sus acercamientos con el Gobierno estadounidense, particularmente ante los riesgos que enfrenta la relación comercial y la revisión de los tratados internacionales.

Inicio del Foro APEC 2026. pic.twitter.com/57tAcpBxml — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 18, 2026

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LMCT