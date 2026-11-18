El Partido Acción Nacional (PAN) solicitó a la Presidencia de la República hacer pública la minuta de las reuniones que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios y líderes internacionales durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al advertir que los encuentros deben traducirse en acuerdos concretos de inversión, comercio y cooperación para México.
El diputado federal panista Ernesto Sánchez Rodríguez consideró que la agenda internacional de la mandataria no debe quedarse en fotografías y saludos protocolarios, sino convertirse en proyectos que impulsen la economía, la tecnología, la agricultura, las energías limpias, la salud y el turismo.
El legislador hizo énfasis en los encuentros de Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el presidente de China, Xi Jinping, por lo que pidió conocer los compromisos alcanzados y los mecanismos para concretarlos.
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“Principalmente con Estados Unidos, donde ya hubo un encuentro y nos informan en redes sociales que se sigue avanzando en una agenda en común, pero queremos saber en qué consisten esos términos”, señaló.
Sánchez Rodríguez sostuvo que, ante las tensiones comerciales y los desafíos internacionales, México necesita claridad sobre los acuerdos relacionados con exportaciones, aranceles, intercambios académicos y promoción empresarial.
“Pedir un panda para un zoológico no es una acción de política pública que genere empleos, economía y seguridad a un país como México; requerimos conocer los acuerdos para materializarlos en una agenda legislativa sólida y que atraiga beneficios”, expresó.
El panista también criticó la política exterior del Gobierno federal y señaló que existe una comunicación ríspida con Estados Unidos en materia de seguridad, además de cuestionar el desempeño de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía.
Por ello, exhortó a la Presidencia a presentar un informe detallado de la visita a China y evitar que la información sea clasificada, con el propósito de que el Poder Legislativo pueda conocer las propuestas y contribuir a construir una agenda internacional con beneficios económicos para el país.
“Le exhortamos a la Presidencia de la República para que aliste un informe detallado de la visita de la mandataria a China y ponga sobre la mesa las propuestas para, a su vez, plasmarlas en elementos legislativos en beneficio del país”, indicó.
Asimismo, llamó a Sheinbaum a aprovechar sus acercamientos con el Gobierno estadounidense, particularmente ante los riesgos que enfrenta la relación comercial y la revisión de los tratados internacionales.
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LMCT