Estela de luz junto con otros edificios en Paseo de la Reforma

A dos décadas del inicio de la llamada guerra contra las drogas en México, 70 organizaciones y colectivos de víctimas convocaron a una concentración pacífica en la Ciudad de México para exigir un cambio en la estrategia de seguridad, el fin de la militarización y una política de drogas con enfoque de derechos humanos.

La movilización se realizará el próximo viernes 11 de diciembre, a las 17:00 horas, frente a la Estela de Luz, donde organizaciones civiles, familias de personas desaparecidas, colectivos de víctimas, estudiantes, artistas y sindicatos buscarán unir sus voces para exigir justicia y el cese de la violencia.

En un pronunciamiento difundido por Amnistía Internacional este 18 de noviembre, los convocantes señalaron que los 20 años transcurridos desde el inicio de esta estrategia han dejado un saldo de casi medio millón de homicidios, más de 130 mil personas desaparecidas, cientos de miles de desplazados, decenas de miles de víctimas de tortura y al menos 4 mil 500 fosas clandestinas.

Las organizaciones acusaron que, pese a los cambios de gobierno, se mantiene el modelo de enfrentamiento y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, esquema que, sostienen, se ha profundizado mediante modificaciones constitucionales.

Algunas fichas de personas desaparecidas ı Foto: David Patricio

Aunque reconocieron que el Gobierno federal reporta una disminución de los homicidios, advirtieron que la violencia continúa: durante octubre de 2026 se registraron, según sus cifras, más de 43 homicidios dolosos diarios, mientras que alrededor de 22 personas desaparecen cada día en el país.

“Detrás de cada cifra hay familias que buscan, que exigen justicia y que siguen sin respuesta”, señalaron.

Como parte de la jornada, se instalará un altar colectivo de flores blancas con el mensaje “NO MÁS GUERRA”, que permanecerá durante el día como espacio de memoria y homenaje a las víctimas. Los asistentes podrán llevar una flor blanca y participar en un espacio abierto para expresar sus exigencias.

La concentración formará parte de la instalación denominada Desarmar el olvido: 20 años de resistencia frente a la militarización, que incluirá diversas actividades y tendrá réplicas en distintas localidades del país mediante vigilias organizadas por los colectivos participantes.

Los convocantes hicieron un llamado a las familias buscadoras, organizaciones de derechos humanos y ambientales, académicos, estudiantes, medios de comunicación y ciudadanía en general a sumarse a la jornada.

Asimismo, exigieron a las autoridades abrir espacios de diálogo con las víctimas, sus familias y comunidades para construir una política de seguridad y de drogas centrada en las personas, los derechos humanos y el fortalecimiento del tejido social.

“Recordar a quienes ya no están, acompañar a quienes siguen buscando y honrar a las víctimas también significa comprometernos a que esta historia no se repita”, expresaron las organizaciones, que cerraron su convocatoria con la consigna: “¡Por un México con menos daño! ¡No más guerra!”.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT