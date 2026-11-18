El Gobierno Federal planteó a Estados Unidos llevar a cabo una cumbre en materia migratoria, debido a que México es el país de tránsito que queda entre los países emisores de Centroamérica y la Unión Americana.

La propuesta fue hecha por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la reunión que sostuvo este martes con el embajador norteamericano, Ronald Johnson.

Al encabezar la Mañanera del Pueblo de este miércoles, afirmó que este plan tuvo una buena recepción por parte del representante diplomático, para que se realice una reunión entre autoridades migratorias de ambos lados de la frontera.

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“Sí se planteó en la mesa el que pudiera haber una cumbre de autoridades migratorias para tener la atención, porque México siempre está en medio del flujo migratorio que viene del sur hacia el norte. Sí se planteó, sí se habló de que podría haber una reunión con las autoridades migratorias para ver los temas. Sí hubo una buena respuesta también. Ellos lo plantearon también y nosotros estuvimos de acuerdo en que pueda haber estas reuniones con las autoridades”, declaró.

México mantiene comunicación todos los días con las autoridades de Guatemala y Honduras y, en la operación migratoria, de El Salvador. En la mesa se planteó una cumbre de autoridades migratorias, porque el país está en medio del flujo de sur a norte. pic.twitter.com/g2wD9e6dwx — El Mediatico (@elmediaticoo) November 18, 2026

No obstante, también se habló de que los países emisores de migrantes también deben de asumir responsabilidad para reducir los flujos.

“Efectivamente, también nosotros hablamos de que ojalá que hubiera cooperación con desarrollo en esos países para que cada vez menos hermanos centroamericanos vinieran hacia México buscando esto”, declaró.

Comentó que durante la charla expuso la reducción del 96 por ciento en el flujo migratorio que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha conseguido con las políticas implementadas para contener el avance de 24 caravanas que han intentado llegar hasta la frontera norte.

El abordaje de este tema ocurre en un momento de tensión comercial entre ambos socios norteamericanos, luego de que Donald Trump insistió dos veces en la última semana con duplicar los aranceles a México si no frena la llegada de migrantes a su país, al acusar una “invasión”. Dicho señalamiento ocurre después de que su partido republicano fuera rebasado por los demócratas en las elecciones intermedias recientes.

Respecto al programa México te abraza para recibir a los repatriados, reportó que desde el inicio de gobierno de Trump, el 20 de enero de 2025 se han recibido 328 mil 161 personas y se han brindado un millón 905 mil servicios de alimentación, traslado, entrega de recursos, inscripción a programas e incluso la vinculación al empleo.

Comentó que el trabajo hecho al respecto también fue reconocido por Estados Unidos durante la reunión y se mantuvo el acuerdo de cooperación en esta materia.

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LMCT