Que estemos también atentos a las propuestas que llevó al Senado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, para afinar desde dentro la Reforma Judicial. Nos dicen que el ministro presidente planteó crear un pleno que coordine a los órganos superiores del Poder Judicial, dar a cada instancia mayor margen para administrar sus recursos, revisar sus atribuciones y hacer más rigurosa la evaluación de las candidaturas a cargos judiciales. Los ajustes planteados, nos explican, recogen no sólo observaciones del propio ministro, sino de personal de carrera y la experiencia de quienes ya aplican la reforma. Bien por Aguilar, que convirtió esa experiencia en propuestas concretas para mejorar el funcionamiento de los tribunales y la selección de quienes habrán de integrarlos. Ahora sólo hará falta que en el Congreso se pongan las pilas y las puedan atender en beneficio no sólo del PJ, sino de todos. Pendientes.

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