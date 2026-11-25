Cuentan que al ya exdirigente estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, le salió más caro el caldo que las albóndigas en su fiesta de cumpleaños. Y es que la factura que le dejó aquella celebración terminó por convertirse en el preámbulo de su separación del cargo. Según parece, al morenista le faltó pedir a sus invitados que dejaran el celular afuera, pues, tras el festejo, comenzaron a circular fotos en las que Esteban aparece en ropa interior junto a otras personas. Tras la difusión del contenido, la gobernadora Rocío Nahle fue de las primeras en incomodarse. Dicen que se lavó las manos y dejó en otras —las del partido— la decisión sobre cómo proceder. Frente a semejante explosión, a Ramírez Zepeta no le quedó otra que entregar su renuncia a la líder nacional Ariadna Montiel. Dijo que la decisión fue personal. A Morena le toca ahora explicar qué criterio pesó más en el relevo: el desempeño de su dirigente, el revuelo por su cumple, la desautorización de la mandataria estatal... o todas juntas.

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