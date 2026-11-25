Y ya se entendió la expresión “por el momento” que planteó la víspera la fiscal Ernestina Godoy, nos comentan, al referirse a que El Chapo Isidro sería juzgado en México. Es sabido que autoridades mexicanas dieron cuenta de las acusaciones pendientes que éste tiene en nuestro país, pero también advirtieron que hay una solicitud para que sea enviado y enjuiciado a EU. Ayer la FGR lanzó un comunicado en el cual anota que “la petición diplomática se originó en la Corte Federal para el Distrito de Columbia… por ilícitos que en la legislación mexicana encuentran identidad jurídica con los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”. Si bien admite que Fausto “N”, por lo pronto, continuará a disposición de las autoridades mexicanas, también indica que el procedimiento y las formalidades a que se refiere el tratado bilateral, así como los tiempos diplomáticos, serán los que determinarán la viabilidad de su extradición. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: Morena ve oportunismo Amagan con impugnar la sobrerrepresentación