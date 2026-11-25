Con la novedad de que no pasaron ni 24 horas y ya aparecieron en las benditas redes videos de distintos tiempos —varios años median entre uno u otro— en los que Luis Donaldo Colosio se refiere a Monterrey, donde fue presidente municipal, como “mi tierra”… pero de la misma forma se refiere a Sonora, de la que ahora quiere ser gobernador. El primero es de 2021, de un debate que se transmitió en televisión. Ahí le preguntan sobre los señalamientos que había de que Monterrey era sólo “un escalón” en su proyecto. El emecista responde: “Todas estas bendiciones que me ha dado esta tierra el día de hoy es mi momento para reciprocarle a mi tierra todo lo que me ha dado”. Ah, pero resulta que el lunes, en una parte del video que grabó para anunciar su nueva aspiración dice: “Pocas cosas son tan fuertes como los vínculos familiares y la historia personal que a mí me ata con lealtad hacia mi tierra” en referencia ¡a Sonora! Y todo parece indicar que por ahí van a ir apareciendo los nuevos cuestionamientos a Luis, el de las “tierras”. Uf

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