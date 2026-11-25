Y el que, nos dicen, no se quedó con nada al responder las críticas que le hizo la víspera Miguel Osorio Chong —por su desempeño al frente del PRI— fue el dirigente tricolor, Alejandro Moreno. Y no se quedó con nada, porque en una breve entrevista con reporteros que le preguntaron sobre el tema no paró en las descalificaciones, varias de ellas incluso de tipo personal. El campechano cuestionó que las instituciones de justicia no hagan nada contra quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña. “El chino Chong es el más corrupto, desvió miles de millones: vamos a presentar una denuncia penal, lo vamos a documentar una vez más y lo vamos a denunciar… Es patético lo que dice… están al servicio del régimen como lo que son esquiroles y lacayos”. Según Alito, Osorio actualmente hace negocios en Querétaro y “lo vamos a señalar… Es increíble que anden con toda esta impunidad”. ¿Qué tal?

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