La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí contaba con facultades suficientes para modificar los lineamientos de licitación que evitaran que los contratos sólo beneficiaran a un oligopolio.

El señalamiento fue hecho luego de que el exconsejero del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que las autoridades electorales no tenían atribuciones para evitar que una misma red empresarial acaparara los contratos a proveedores de insumos y aseguró que esto era una responsabilidad del Estado mexicano.

Al respecto, la mandataria sostuvo que el Instituto sí podía incidir en los métodos de adjudicación para las contrataciones, lo cual hacía mediante los términos que establecían que sólo participaran empresas con experiencia, lo que orientó a que únicamente aplicaran a las licitaciones aquellas empresas que tuvieron contratos en años previos.

“El INE tiene todas las atribuciones para hacer los lineamientos de licitaciones. Entonces, por ejemplo, si siempre se ha contratado a una empresa y, en el siguiente lineamiento de licitación pones: ‘sólo podrán participar las empresas que tengan experiencia’, pues ya dirigiste la licitación, porque la única que tiene experiencia pues es la que han contratado durante los tres años anteriores. Entonces, el INE tiene todas las atribuciones”, aseguró.

De esa manera, afirmó que el Instituto no requería de la intervención de instancias como la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), hoy Comisión Nacional Antimonopolio.

“¡Por Dios, tienen toda la atribución! Lo que pasa es que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento”, insistió.

Al destacar que el INE es un órgano autónomo, la mandataria sugirió que la competencia debería iniciar al momento de las contrataciones, para que más empresas puedan participar: “El INE es autónomo, pero nuestra idea es que se abra la competencia, ahí, donde se puede abrir… Pero hay muchas otras cosas que hay, me atrevería a decir, decenas de empresas que pueden fabricar lo que requiere el Instituto Nacional Electoral”.

Recordó que, para el caso de las boletas electorales, la producción está a cargo de Talleres Gráficos de México (TGM) y se buscará que, en la medida de lo posible, así permanezca.

Aunque no descartó la posibilidad de que otras empresas se involucren en la tarea, si resultara necesario.

“Y si se tiene que usar otra empresa porque no tiene la capacidad, pues que quede muy claro por qué son esas empresas, por los lineamientos de seguridad de las boletas. Y que, además, haya todo el camino de custodia, desde su producción hasta la llegada a la casilla electoral”, sostuvo.

Apenas la semana pasada, la federación emitió un decreto con el que se reestructurará a TGM para que fortalezca sus capacidades operativas y asuma la producción principal de los materiales electorales, con el objetivo de que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) prescindan de contratar a empresas privadas.

Exconsejero ve riesgo de ir a la cárcel sin sustento

| Redacción |

El extitular presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que enfrenta dos nuevas denuncias penales y advirtió que la investigación abierta por la liquidación que recibió al concluir su cargo podría costarle tres o cuatro años de prisión, incluso si al final se determina que carece de sustento.

En el ciclo Diálogos Electorales organizado por el Centro de Estudios Alonso Lujambio (CEAL) con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Córdova defendió el pago que recibió junto con otros exconsejeros. Dijo que el propio Instituto les entregó la liquidación al término de su encargo, como, según él, se ha hecho durante 36 años.

Sostuvo que por ese pago se abrió una investigación que “no tiene ni pies ni cabeza, pero, en el estado actual, te puede costar tres, cuatro años en Almoloya: En un mes tengo dos nuevas denuncias penales”, dijo al identificar como el autor de una de ellas a Eurípides Flores, exrepresentante de Morena ante el INE, quien lo acusa de presuntas irregularidades en la compra de materiales electorales.

El expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ayer, en el ciclo Diálogos Electorales, organizado por el Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM. ı Foto: Captura de video

Durante la charla, Córdova Vianello mencionó que tenía conocimiento de otra denuncia, aunque no precisó quién la presentó ni por qué acusaciones. También vinculó las denuncias con la controversia por las presuntas irregularidades en la gestión de su sucesora, Guadalupe Taddei.

Con esta situación, afirmó, Morena busca deslindarse del respaldo que dio a Taddei y cuestionó que se señalen posibles responsabilidades administrativas de funcionarios de gestiones anteriores, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que no buscan a la expresidenta del Instituto.

Córdova reconoció que fue un error designar a Taddei al frente del organismo electoral de Sonora en 2014. Explicó que en aquel momento tomó en cuenta su trayectoria de 15 años en materia electoral y recordó que después se discutió la posibilidad de removerla por su manera de conducir el órgano colegiado: “Nunca hubo un consenso para ello, así que todavía terminó su mandato”.

El exconsejero afirmó que Morena impulsó a Taddei para que llegara a la presidencia del INE y que, una vez en el cargo, respaldó la ampliación de sus facultades. También, cuestionó los comentarios del excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, y del expresidente Vicente Fox sobre las elecciones de 2000 y 2006. Además, criticó que Morena ponga en duda esos comicios y los de 2012, mientras reconoce el resultado de 2018, cuando el INE, que él aún presidía, organizó la elección en la que ganó Andrés Manuel López Obrador.