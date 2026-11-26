Elementos del Ejército Mexicano desarticularon ayer una célula del Cártel de los Reyes, bajo el mando de Fernando “N”, alias El Maniaco, tras un enfrentamiento en los límites de Michoacán y Jalisco, que dejó siete presuntos delincuentes abatidos, así como 10 detenidos y el aseguramiento de un arsenal.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la confrontación ocurrió este miércoles, cuando integrantes de Fuerzas Especiales y tropas regulares efectuaban labores de reconocimiento sobre una brecha entre el municipio michoacano de Peribán de Ramos y la localidad Doctor Villa Gómez, perteneciente a Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

Durante el despliegue, como parte de la operación Erandi del Plan Michoacán, miembros de la agrupación criminal abrieron fuego contra los efectivos castrenses, quienes repelieron la agresión.

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Como resultado de la intervención, las autoridades aseguraron 35 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett calibre .50 y una ametralladora Minimí calibre 5.56 milímetros, así como una granada de fragmentación, cargadores, cartuchos y cuatro vehículos.

LA ORGANIZACIÓN forma parte de los Cárteles Unidos, junto con Los Viagras y el Cártel de Tepalcatepec.

La dependencia federal identificó al Cártel de los Reyes como uno de los principales generadores de violencia en seis municipios michoacanos, entre ellos Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Tingüindín, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos.

Desde agosto pasado, dicha organización criminal perdió a dos de sus principales dirigentes. El primer día de ese mes, elementos del Ejército y la Guardia Nacional capturaron a Alfonso “N”, El Poncho o Quiringua, cuyo lugar ocupó Luis Enrique “N”, El Güicho o R5.

Este último murió el 30 de agosto en Tocumbo, después de atacar a personal militar, hechos que, detalló la Defensa, debilitaron significativamente la estructura de mando del grupo delictivo.

Autoridades federales atribuyen a este órgano actividades de extorsión contra productores de limón y aguacate, narcotráfico, homicidio, privación ilegal de la libertad y robo de vehículos, además de ataques contra integrantes de las Fuerzas Armadas. También la vinculan con tres agresiones mediante artefactos explosivos improvisados, perpetradas el 19 de enero de 2025 en Cotija, así como el 15 de junio y el 1 de julio de 2026 en Tingüindín y Jacona, respectivamente.

Los detenidos, los cuerpos de los fallecidos y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Zamora, Michoacán, instancia que continuará las investigaciones y diligencias periciales.

Hasta el momento, la Defensa no ha precisado si El Maniaco figura entre las personas capturadas o los presuntos delincuentes que perdieron la vida durante el enfrentamiento.