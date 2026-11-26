La exconductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también acusado en este caso.

México solicitó a España la extradición de Inés Gómez Mont, quien llegó a ese país tras salir de Estados Unidos, donde permaneció 24 días bajo custodia migratoria. Frente a esta situación, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que enviará una nota diplomática al gobierno de Donald Trump por no haber entregado a la exconductora a las autoridades de nuestro país.

La nacionalidad española de Gómez Mont será uno de los elementos que Madrid deberá valorar al resolver la petición mexicana. La exconductora enfrenta tres órdenes de aprehensión en México por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

En su conferencia, Sheinbaum Pardo sostuvo que Washington conocía la orden de captura y explicó que las autoridades estadounidenses justificaron su traslado a España porque Gómez Mont había ingresado a Estados Unidos con un pasaporte de ese país.

El Dato: La acusada compartió en Instagram un blog anónimo que difunde supuestos documentos atribuidos a su expediente, entre ellos, una orden de aprehensión.

“La deportan a España porque lo que dicen es que entró con pasaporte español, porque ella, entiendo, parece tiene también la nacionalidad española, ya pedimos la orden de extradición a España”, dijo.

Aunque la mandataria se refirió al traslado como una deportación, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que Gómez Mont aceptó la salida voluntaria y abandonó el país el 23 de noviembre. Las autoridades migratorias la habían detenido el 30 de octubre en Florida.

La jefa del Ejecutivo federal reprochó la desigual de respuesta de EU, ya que México ha enviado a ese país a más de 94 presuntos delincuentes que son requiridos por la justicia, por lo que “pues pedimos reciprocidad”.

Entre otras solicitudes que EU tiene pendientes con México, la Presidenta citó la del exjuez de barandilla de Iguala, José Ulises Bernabé García, a quien el país reclama por el caso Ayotzinapa. Sheinbaum afirmó que planteó esa petición personalmente al secretario de Estado, Marco Rubio, y que su Gobierno entregó el expediente.

La Presidenta anunció que presentará una nota diplomática para reclamar al gobierno de EU por no haber entregado a la acusada, a pesar de saber que tiene una orden de aprehensión en México, por incurrir en delitos relacionados a la emisión de facturas falsas, y que también se tiene una queja a la Interpol, para que explique las razones por las que retiró la ficha roja contra la conductora, a pesar de que se cuentan con todas las pruebas sobre las acusaciones que recaen sobre ella.

“Nos interesa saber por qué se retira la ficha roja, porque hay todas las pruebas de que se dedicaba a la factura falsa, entonces, por qué no se extraditó a México”, declaró la mandataria.

Caso Gómez Mont abre nuevo frente entre México y EU ı Foto: Especial

NUEVOS DESAFÍOS. La solicitud de México a España implica un trámite en conformidad con el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, vigente desde 1980, que establece en su artículo 7 que ambos países pueden denegar la entrega de sus nacionales. La legislación española también contempla esa protección y da aplicación preferente a los tratados en las materias que éstos regulan expresamente.

La Audiencia Nacional española ha valorado en casos similares la gravedad de los delitos, el arraigo de la persona reclamada, la ubicación de las pruebas y la posibilidad de celebrar el juicio en ese país.

En septiembre de 2025 avaló la entrega de una mujer con ambas nacionalidades requerida en Puebla por presunto fraude, al considerar que las pruebas se encontraban en México. En marzo de ese mismo año confirmó la negativa a extraditar a un hombre que había obtenido la ciudadanía española antes de los hechos que se le atribuían, tomando en cuenta sus vínculos con ese país y la posibilidad de juzgarlo ahí.

La Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud. Si emite una resolución firme desfavorable, el Gobierno español no podrá autorizar la entrega. Si el tribunal la avala, el Ejecutivo aún podrá rechazarla por razones como soberanía, seguridad u orden público.

Si España se niega a extraditarla por su nacionalidad, el tratado prevé que remita los hechos a sus autoridades competentes para que determinen si procede abrir una causa penal.

FORMALIZADO. Por la noche, la FGR dio a conocer que solicitó formalmente a España la extradición de Gómez Mont Arena, quien arribó a Madrid la madrugada del 24 de noviembre, luego de que Estados Unidos autorizó su deportación voluntaria al país europeo, pese a que enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México.

Una de las órdenes de captura corresponde a su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos derivan de acusaciones por posible defraudación fiscal equiparada.

En un comunicado, dijo que en septiembre de 2026, la Interpol determinó retirar de sus registros los datos de la exconductora, al considerar que “su conservación no era compatible” con el Estatuto del organismo y el Reglamento sobre el Tratamiento de Datos, ante lo cual se presentó una nueva solicitud, la cual fue rechazada en octubre pasado.

Según la FGR, la eliminación de la alerta internacional impidió que las autoridades españolas detuvieran a la reclamada a su llegada a Madrid, donde la representación de la dependencia federal confirmó su presencia tras el descenso de un vuelo comercial.

“Es de fundamental relevancia señalar que ante la decisión unilateral de Interpol de bajar de sus registros la ficha roja previamente emitida en contra de Inés ‘N’, no fue detenida por las autoridades españolas”, puntualizó.