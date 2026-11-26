Mujeres de la caravana migrante “Dios con Nosotros, el Señor nos Protege”, reanudaron su camino con sus hijos desde el municipio de Escuintla, Chiapas, el 15 de noviembre

Entre caminatas de cientos de kilómetros, violencia sexual, secuestros, extorsiones y el temor de perder a sus hijos; mujeres y niñas que atraviesan México en caravanas encuentran en otras migrantes redes de apoyo para sobrevivir a una ruta en la que la solidaridad se convierte en una forma de protección.

Viajan con lo indispensable: una mochila, documentos, algo de ropa y, en muchos casos, sus hijos tomados de la mano. Algunas caminan embarazadas; otras cargan a bebés o acompañan a niñas que dejaron atrás sus hogares para escapar de la violencia. En las caravanas migrantes que atraviesan México, las mujeres no solamente buscan llegar a Estados Unidos: también intentan mantenerse a salvo de los peligros que encuentran en el camino.

Una de esas historias es la de María Claret Carruyo, migrante venezolana que decidió emprender sola el recorrido hacia Estados Unidos, pese a las advertencias de su familia sobre los peligros que enfrentaría.

El Tip: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fortalece la protección de mujeres en situación de movilidad, refugio o desplazamiento forzado.

Durante el trayecto encontró a otras mujeres con quienes construyó vínculos de apoyo. En una ocasión decidió acompañar y ayudar económicamente a otra migrante que viajaba con un bebé de un año, porque no quería continuar sola. También procuraba que las mujeres embarazadas que encontraba no cargaran demasiado peso ni sufrieran accidentes.

Su experiencia ha sido documentada por medios de comunicación que han llegado a ella debido a que su testimonio de vida ha crecido, desde Venezuela hasta su paso por México.

De acuerdo con información de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), de las 24 mil mujeres registradas en los albergues de su red, 10 mil 300 señalaron que habían salido solas de sus hogares y que, durante el trayecto, encontraron formas de relacionarse con otros grupos de migrantes.

Uno de los más grandes desafíos para las mujeres es enfrentar la maternidad; conseguir agua, alimentos, atención médica y lugares para descansar, mientras procuran que sus hijos no queden expuestos a los peligros de la ruta. Malaika Pierre, migrante haitiana de 38 años, emprendió en abril de 2026 una caminata desde Tapachula, Chiapas, acompañada de sus dos hijos. Su objetivo era llegar a la Ciudad de México, después de haber permanecido en el país desde noviembre de 2025, sin encontrar las condiciones que necesitaba para continuar su vida.

La mujer se incorporó a una caravana que pretendía recorrer aproximadamente mil 200 kilómetros a pie. En su testimonio habló del dolor en los pies y de las dificultades de caminar durante jornadas prolongadas con sus hijos.

20 Por ciento de migrantes por México son mujeres

“La solidaridad no elimina los riesgos. Las mujeres que atraviesan México pueden enfrentar agresiones de particulares, grupos criminales, transportistas y personas que aprovechan su necesidad de conseguir alojamiento, empleo o traslado”, dijo la médica Anayeli Márquez, quien forma parte de brigadas de voluntarios que ayudan a las migrantes en su paso por Chiapas.

Un estudio presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en diciembre de 2025 documentó que todas las mujeres participantes en su investigación cualitativa habían experimentado alguna forma de violencia de género, ya fuera antes o durante su proceso de movilidad.

Entre las agresiones identificadas se encuentran violencia física, sexual y psicológica, matrimonios forzados y privación de recursos y servicios.

El organismo advirtió que las mujeres que viajan solas o acompañadas de niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgos de violencia sexual y secuestros extorsivos, particularmente en zonas de tránsito. A estos peligros se suman la trata de personas, falsas ofertas de empleo, ofrecimientos de transporte y promesas de alojamiento que pueden convertirse en mecanismos de captación para redes de explotación.

En agosto de 2026, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), junto con Formación y Capacitación A.C. (FOCA), Zalvary Corporativo Psicológico y Red Vive Libre Colectiva, lanzaron la campaña Señales, dirigida a prevenir la trata de mujeres y niñas migrantes en el sur de México.

La iniciativa busca que las personas en movilidad puedan reconocer engaños, identificar situaciones de riesgo y conocer las vías para solicitar ayuda.

La dimensión del problema también se refleja en los registros nacionales: las autoridades mexicanas identificaron 860 víctimas de trata en 2024, de las cuales 162 eran mujeres y 112 niñas, según información difundida por Naciones Unidas con base en el Informe sobre Trata de Personas 2025 del Departamento de Estado estadounidense. Estas cifras corresponden al conjunto del país y no exclusivamente a personas migrantes.

Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, la protección debe incluir espacios seguros para mujeres y niñas, servicios de salud sexual y reproductiva, atención a sobrevivientes de violencia, mecanismos de denuncia sin temor a la deportación y acceso efectivo a los procedimientos de refugio y asilo.

“Mientras las caravanas continúan su recorrido, las mujeres siguen construyendo formas de cuidarse unas a otras. Algunas comparten lo poco que llevan; otras acompañan a una madre que no puede caminar más o ayudan a una niña a encontrar a su familia entre cientos de personas”, dijo la psicóloga Guadalupe Contreras al señalar que no todas llegan juntas a su destino y algunas ni siquiera consiguen continuar el viaje, pero en una ruta marcada por la incertidumbre, la solidaridad se convierte en una manera de resistir y de recordar que ninguna tendría que enfrentar sola los peligros de migrar.