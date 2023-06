4T aplicará aranceles al maíz transgénico de EU

En medio de la controversia que mantiene México con Estados Unidos y Canadá por el comercio de maíz transgénico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se aplicarán aranceles al grano blanco de importación.

Aseguró que su Gobierno no permitirá que se utilice maíz transgénico para consumo humano y anunció que, además, firmará un acuerdo esta semana para que todas las tortillerías sólo utilicen maíz blanco producido en México.

Durante su conferencia de prensa matutina, explicó que la aplicación de aranceles es para que tampoco se importe maíz blanco, porque afirmó que también es transgénico.

“Un acuerdo que estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico, y esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales, porque se dice que se importa maíz blanco más barato, pero resulta que también es transgénico y tenemos las pruebas”, afirmó.

El mandatario federal puntualizó que el maíz amarillo sólo es para el alimento de animales —rubro en el que se amplió el plazo— y el grano blanco para humano, pero ante la insistencia respecto a que el maíz amarillo se utilice para consumo humano, “no lo vamos a permitir”, aunque esto lleve a un panel con Estados Unidos.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Dijo que se trata de un asunto de salud pública, por lo que también han planteado al vecino país del norte que se haga un estudio formal sobre los daños que causa el consumo de maíz transgénico.

“Nosotros lo que les hemos dicho y hemos tratado de convencerlos —lo que pasa es que son muchos intereses—, que hagamos un estudio para saber a ciencia cierta si es transgénico o no y qué daños ocasiona a la salud y que esto es bueno para nosotros, es bueno para ellos, para los consumidores mexicanos y para los de Estados Unidos.

“No han querido aceptar, porque supuestamente tienen dictámenes de premios Nobel de biología y hay mucho apoyo a centros de investigación y demás. Entonces, es sencillo: vamos a ponernos de acuerdo en nuestras agencias de salud, a trabajar conjuntamente en una investigación y ya sabemos si es dañino o no es dañino y no especulamos”, comentó.

López Obrador dijo que, ante la negativa de EU, no se debe tener miedo a las controversias, aunque reconoció que Estados Unidos es el principal socio económico y comercial de México.

“Nos complementamos y estamos dispuestos a fortalecer la integración, en los hechos se está dando, hay una fiebre de inversión extranjera hacia México y está creciendo mucho el comercio con Estados Unidos, o sea, estamos bien, y necesitamos fortalecer América del Norte, la región, y sí vamos a seguir manteniendo relaciones con todos los países del mundo, pero para nosotros.

“No olvidemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, es ya un hecho la integración, nada más que hay que cuidar que sea en beneficio de los pueblos,”, indicó.