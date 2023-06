4T aumentará arancel al maíz transgénico

El Presidente Andrés Manuel dio a conocer que ya firmó el decreto para incrementar los aranceles al maíz transgénico que se importe.

En conferencia matutina confirmó que ya está listo el decreto que anunció desde la semana pasada, para garantizar que se adquiera el maíz que se cosecha y se produce en el territorio nacional.

“Acabo de firmar un decreto para aumentar aranceles al maíz de importación, no blanco, para que no se enojen los grandes productores del extranjero y sus defensores, para que no diga y o transgénico, porque se enojan mucho".

“Pero se tiene que decir que se presume que es transgénico porque se niegan a que hagamos una investigación conjunta, pero llama mucho la atención que no quieren, que sería en beneficio de los consumidores de México y de EU”, dijo.

López Obrador comentó que, en principio, se va a proteger a quienes consume el maíz de manera directa y subrayó que todo esto quedará establecido en una norma oficial.