4T comprará gasolinas al extranjero hasta 2024

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay elementos para que el próximo año se reduzca en su totalidad la adquisición de gasolinas en el extranjero y que nuestro país sea autosuficiente en combustibles; estimó que el déficit del producto se reducirá a 34 mil barriles diarios.

“Si procesamos aquí la materia prima, hay empleo, hay trabajo y somos más independientes ¿Cuánto aguantaría un gobierno de México si deciden las potencias no venderle petróleo o mejor dicho no venderle gasolina? ¿Cuánto aguanta si no tenemos gasolina? Cuando mucho un mes y lo tumban.

“Nosotros tenemos que seguir siendo un país independiente y soberano, libre, tenemos que ir a la autosuficiencia energética, al igual que la autosuficiencia alimentaria, eso también hacia adelante para que no nos involucremos en los conflictos de las grandes potencias, de las hegemonías”, aseveró.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO destacó las inversiones realizadas para la rehabilitación de las seis refinerías, además en la construcción de Dos Bocas en Tabasco, y la reciente adquisición de Deer Park.

Añadió que para este año la producción será de 731 mil barriles en las seis refinerías; 128 mil barriles de Dos Bocas, y Deer Park, 264 mil más. “No son tamales de chipilín, pero en esto vamos”, indicó.

El Presidente López Obrador lamentó el desplome de la producción de petróleo en México al pasar de 3.4 millones de barriles diarios en el sexenio de Vicente Fox a 1.7 millones.