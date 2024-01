'Con la 4T llegará la justicia a Huixquilucan', asegura Claudia Sheinbaum.

Uno de los grandes objetivos del segundo piso de la Transformación es erradicar los privilegios que aún prevalecen por el neoliberalismo en algunos municipios del país, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la Presidencia de México por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

‘’Huixquilucan es como una imagen del neoliberalismo, porque aquí hay una desigualdad tremenda, aquí viven los más ricos y se olvidaron de los pobres y de los pueblos originarios y por eso tiene que haber justicia para Huixquilucan, con la Cuarta Transformación, con Delfina Gómez y también entre todas y todos’’, puntualizó.

Por esta razón aseguró que lo más importante es seguir luchando por la gran revolución que significa el movimiento humanista de la 4T con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México, ya que está es la única manera de lograr transformar la vida de todos y todas.

‘’Lo importante es mantener los principios del movimiento, mantener los principios que dieron causa al momento histórico que estamos viviendo, continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública y eso solo se puede hacer si el pueblo de México sigue siendo el que mande, y en el segundo piso de la Cuarta Transformación el pueblo de México va a seguir mandando, vamos a mandar obedeciendo al pueblo’’, aseguró.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum aseguró que la Cuarta Transformación seguirá buscando que los mexicanos y mexicanas puedan acceder a los grandes derechos universales como lo es la educación, la salud pública, el acceso al agua, entre otros, lo cual puede lograrse a través de la austeridad republicana implementada en los gobiernos de la 4T, tal y como sucedió en su gestión como jefa de Gobierno en la Ciudad de México con programas como ‘’Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar’’, ‘’La Escuela es Nuestra. Mejor Escuela’’, entre otros.

‘’La austeridad de los neoliberales era disminuir el gasto en educación, en salud, nosotros erradicamos la corrupción en cualquier punto donde se encuentre, esa es la base de la Cuarta Transformación de la vida pública, erradicar la corrupción, los privilegios del gobierno’’, puntualizó.

En encuentro con militantes y simpatizantes, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carillo, realizó un compromiso con las y los asistentes para trabajar en unidad y garantizar que en Huixquilucan y en todo México continúe la Cuarta Transformación.

’’Quiero invitarlos a que hagamos un deseo de año nuevo, un compromiso común de que todas y todos vamos a trabajar para que continúe la Cuarta Transformación’’, comentó.

En este mismo sentido, el coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales, Gerardo Fernández Noroña, reiteró el llamado a la unidad para seguir fortaleciendo lo será el segundo piso de la 4T.

‘’Tenemos que poner por delante los interés del pueblo y del movimiento y apoyar a todas las compañeras y compañeros que salgan designados por las encuestas’’, añadió.

Al encuentro con los militantes y simpatizantes de Huixquilucan en el Estado de México también estuvieron presentes, los precandidatos al Senado de la República, Mariela Gutiérrez Escalante y Higinio Martínez Miranda; la dirigente estatal de Morena, Martha Guerrero Sánchez; el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello; el dirigente estatal del PT, Óscar González Yáñez; la líder nacional de Fuerza por México, Maiella Gómez Maldonado; y Raúl Morón Orozco, coordinador de Claudia Sheinbaum en el Estado de México.

