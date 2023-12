La 4T no se trata de uno, sino del pueblo: Claudia

A punto de cerrar la segunda semana de precampañas, la precandidata presidencial de la coalición Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, visitó los municipios de Zacapu y Pátzcuaro, Michoacán, donde aseguró a sus simpatizantes que el proyecto de la Cuarta Transformación no atiende un interés personal, sino para la población.

“No se trata de nosotros, se trata de los demás, para todos aquellos que quieran una candidatura, no se trata de uno, no se trata de los míos, se trata del pueblo, se trata del bienestar del pueblo. Para todos, todo; para nosotros, nada”, dijo en la primera visita a Zacapu.

Ahí, la exmandataria capitalina dijo que el “primer piso de la transformación”, que construyó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora debe continuar con un segundo piso que, afirmó, no construirá sola, sino junto “al pueblo de México”.

También recordó que en 200 años ninguna mujer ha sido nombrada presidenta, por lo que insistió con la consigna de que “¡es tiempo de mujeres!”.

“Es tiempo de transformación y también es tiempo de mujeres. 200 años y no ha habido ninguna presidenta mujer, pero es transformación y es mujer, por eso decimos que es tiempo de mujeres transformadoras, de mujeres humanistas”, expresó.

Posteriormente, se trasladó hasta a Pátzcuaro, donde hizo hincapié en la necesidad de mantener y fortalecer la unidad del partido, pues insistió en que ningún interés personal puede ubicarse por encima del proyecto de nación. Enfatizó que la unidad se manifiesta en acciones en favor de la población, pues Morena es para ésta un instrumento.

“Hemos dado una muestra ante el pueblo de México que la unidad no es de palabra, que la unidad está en la acción y ese tiene que ser un ejemplo para Michoacán y todos los estados de la República, porque no hay nada que esté por encima del proyecto de transformación, nada por encima del interés legítimo del pueblo de México, nada por encima del interés de la nación; Morena es un instrumento del pueblo de México y nosotros no le podemos fallar al pueblo de México”, dijo.

En su mensaje para descalificar las acciones de gobiernos anteriores, dijo que las consecuencias de sus políticas no sólo fueron a nivel social, sino también para el medio ambiente. Como ejemplo de ello, mencionó que se acabó con bellezas naturales como el Lago de Pátzcuaro, “producto de un modelo de desarrollo que lo único que valora es el dinero, pero han cambiado las cosas y nos toca construir juntos y juntas el segundo piso de la 4T”.

A su llegada, Sheinbaum Pardo fue recibida por integrantes de los pueblos originarios que le entregaron el bastón de mando y ante quienes se comprometió a no traicionar a la población.

“Recibo emocionada este bastón de mando que representa la historia de México, la verdad más profunda, la historia de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, en este bastón se venera a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, a las mujeres que transmiten la lengua purépecha, y con este bastón les digo que nunca voy a traicionar al pueblo de Pátzcuaro, al pueblo de Michoacán y al pueblo de México”, finalizó.