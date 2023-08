Más de 6 mil personas liberadas por preliberación y amnistía

De julio de 2022 a agosto de este año han sido liberadas 6 mil 837 personas que permanecían en centros penitenciarios, a través de la Ley de amnistía y la preliberación.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó entre el 2 de mayo y 7 de agosto, se liberaron mil 037 personas, quienes no cometieron delitos graves, no pudieron pagar un abogado, no tuvieron un traductor o enfrentaron dificultades.

En la conferencia de prensa mañanera, detalló que, 986 fueron preliberadas, de éstas, 853 cumplieron con los requisitos de ley; 73 son mujeres; 17 padecen enfermedades crónico-degenerativas, 31 son adultos mayores, cinco extranjeros y siete son indígenas.

Además 51 personas obtuvieron amnistía, de los cuales 40 son hombres y 11 mujeres.

Cómo parte de la política de la construcción de la paz, la Secretaria refirió que se lleva a cabo el programa Desarme Voluntario en 38 municipios de 13 estados del país.

Detalló que han sido destruidas 992 armas, 49 mil 115 cartuchos, mil 095 cargadores, 74 granadas, mil 703 cápsulas detonantes, 100 estopines y un proyectil de mortero.

Con la entrega anónima de estas armas, la ciudadanía recibe dinero en efectivo, lo cual ya alcanza una inversión de 4.8 millones de pesos.

En la conferencia también mencionó que 1.6 millones de autos de de procedencia extranjera regularizados, con una recaudación de más de 4 mil millones de pesos, destinados a la pavimentación de municipios de los estados incluidos en el Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera.

