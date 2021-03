8 de marzo: Vallas demuestran desprecio gubernamental, afirma México Libre

Con las vallas que colocó en distintos lugares del Centro de la Ciudad de México, el gobierno federal manifiesta su desprecio hacia las mujeres afirmó la Organización Política México Libre.

A través de un comunicado de prensa, México Libre expresó que “el Estado mexicano ha dejado de cumplir su deber de cuidado y protección a las mujeres. No reconoce la gravedad de la violencia hacia las mujeres ni tiene interés en dialogar. Por eso construye las vallas, para detener a las mujeres, para no escucharlas”.

La organización política que construyó Margarita Zavala reconoce el innegable avance de las mujeres, en una lucha de siglos, “y lo que más fuertemente nos ha unido, ha sido la crisis de violencia que, en todos los espacios, vivimos las mujeres. Este avance ha sido detenido por el actual gobierno en pleno siglo XXI”.

México Libre denunció que las vallas colocadas “simbolizan el desprecio del gobierno federal hacia las mujeres que trabajan, por eso canceló las estancias infantiles; a las mujeres emprendedoras a quienes negó el financiamiento para microempresas; a las médicas y científicas a quienes canceló recursos para apoyarlas; a las enfermas por eso canceló el apoyo para la atención del cáncer”, denunció en su comunicado.

Agrega que también hay un desprecio por las mujeres ambientalistas “por eso no le importa el uso de combustóleo y carbón que daña su salud y de las familias; a las víctimas de violencia por eso cancela los refugios y no persigue los feminicidios; a quienes levantan la voz, por eso levanta vallas para no escucharlas, invisibilizarlas y minimizar sus reclamos”.

México Libre dejó en claro que “más que miedo desprecia a las mujeres; por eso su defensa al acosador sexual que atenta contra la dignidad de las mujeres y ejerce bajo una dinámica de poder”.

El organismo político destacó que “despreciar la violencia hacia las mujeres empodera a los violentos y pervierte la justicia”. Por ello, destacó que la exigencia de una vida libre de violencia es un derecho elemental para vivir en paz.

México Libre recalcó que ninguna mujer “sin importar creencias, condición social o cultural; a este gobierno no le importa tú mujer mexicana”

Ante esta situación desde México Libre se pronunciaron con urgencia por adoptar “actitudes que valoren la dignidad de las mujeres y terminen con el desprecio; políticas (públicas) de atención focalizada para las mujeres; salarios que doten de independencia económica a miles de mujeres afectadas por la pandemia, pero que son ignoradas”.

Finalmente, México Libre señaló que “México cuenta con las mujeres para construir caminos de libertad, diálogo, inclusión y democracia”, pero deben ser recuperados por el bien de nuestro país y de las generaciones futuras.