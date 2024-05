A 9 días de comicios árbitro electoral del complicado Morelos clama por fondos

A nueve días de las elecciones, la autoridad electoral morelense aún clama por recursos con los cuales superar la insuficiencia para el traslado de los materiales electorales y la entrega de apoyo a personal de respaldo para el día de los comicios, que son algunos de los aspectos que se encuentran comprometidos por la falta de presupuesto que atraviesa el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

El organismo electoral “negocia” con el gobierno estatal una ampliación por 40 millones de pesos, sin embargo, ante la cercanía de la jornada electoral ha solicitado al gobierno de Morelos que, por lo menos, se le conceda una bolsa de cinco millones de pesos.

La consejera presidenta del OPLE, Mireya Gally Jordá, dijo a La Razón que esto les permitiría hacer frente a gastos inmediatos. Explicó que, en el presupuesto de este año, el Congreso local recortó 40 por ciento los recursos, y que para resarcirlo, como cabeza del Instituto Morelense, solicitó ampliaciones por 72 millones de pesos, de las cuales, hasta ahora, ha tenido dos entregas de 15 y 17 millones de pesos, por lo que ahora restan 40 millones.

Sí me preocupa no poder hacer frente, ya que tenemos un compromiso directamente con la ciudadanía el 2 de junio; es un ejercicio que se hace para la ciudadanía y con la ciudadanía

Mireya Gally Jordá

Consejera presidenta del Impepac

“Sí me preocupa no poder hacer frente, ya que tenemos un compromiso directamente con la ciudadanía el 2 de junio; es un ejercicio que se hace para la ciudadanía y con la ciudadanía; hay mucha gente que no está involucrada de lleno en las instituciones electorales; sin embargo, que contamos con su apoyo ese día en la vigilancia, como representantes de partidos políticos, como representantes de casilla; entonces, yo no quisiera quedar en deuda con estas personas”, declaró.

A pesar de esto, pidió a los morelenses estar tranquilos, pues aseguró que para la elección “todo ya está listo” y se cuenta con la gente capacitada para sacar adelante la votación.

Al Congreso estatal Gally Jordá lo instó a evaluar los resultados que entrega el organismo electoral en cada elección, considerando que es mediante éstas que llegan a ocupar cargos en el Poder Legislativo.

“Son situaciones que uno de repente no acaba de comprender porque finalmente los puestos de los diputados, pues llegan ahí a través de una elección que es organizada y calificada. Esa falta de sensibilidad sí me llama mucho la atención”, dijo.

En Morelos, los comicios no sólo se enfrentan con insuficiencia económica sino de seguridad, pues nueve candidatos o excandidatos en el actual proceso electoral han sido blanco de algún ataque que va desde la amenaza hasta el asesinato, de acuerdo con Data Cívica.

Además, según medios locales, hasta el 8 de mayo 27 candidato habían solicitado protección en la entidad.

Una suerte similar en materia financiera es la que sortean otros nueve institutos electorales que se encuentran en un nivel de riesgo presupuestal alto o medio por la falta de recursos para solventar diversos gastos.

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) reportó ayer en su quinto informe la situación que éstos guardan, en donde cinco se encuentran en un nivel alto de riesgo y cuatro en medio.

. Gráfico: La Razón de México

Uno de ellos es el de Zacatecas, que se mantiene en nivel alto debido a que el Gobierno del Estado le negó al Ople la ampliación de cinco millones de pesos que solicitó, a pesar de que anteriormente lo avaló.

Este dinero estaba considerado para rentar plantas de luz, toldos, mobiliario para la jornada electoral, así como para cubrir los mecanismos de recolección.

Al intentar establecer comunicación con el consejero presidente en esta entidad, Juan Manuel Frausto, lo único que pudo responder fue que seguía adelante con los intentos de conseguir esta ampliación presupuestal.

Otro caso destacado por su riesgo alto es el de Yucatán, que a pesar de haber recibido una ampliación de 2.7 millones de pesos, este monto está etiquetado para la renta de vehículos para los mecanismos de recolección, luego de que por una determinación jurisdiccional no se pudo establecer un convenio de comodato de vehículos con el gobierno del estado.

En contraste, el Instituto Electoral de la Ciudad de México que se encontraba en riesgo medio, pasó a bajo, luego de recibir un informe con el que se asegura la garantía de la jornada electoral.

En tanto, el de San Luis Potosí pasó de alto a medio pues informó ayer que recibió 20 de los 29 millones de pesos que solicitó.

Con esto se podrá costear el gasto de los mecanismos de recolección para la jornada electoral, el arrendamiento de mobiliario y los alimentos para el día de la jornada electoral.

En el caso de Nayarit se reportó la recepción de 5.5 millones de pesos de la deuda que se tenía de la ministración de enero, por lo que se tendrían pendientes sólo 11.5 millones de pesos.