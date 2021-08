CNTE: 90% de padres considera riesgoso el regreso a clases presenciales

Al presentar los resultados de una encuesta realizada del 16 al 21 de agosto, los líderes de la CNTE destacaron que poco más de 90 por ciento de los padres (54,323) aseguraron que el regreso a clases en medio de nuevas variantes de COVID-19, representa un riesgo alto.

De 60 mil 026 padres, madres de familia y tutores consultados a nivel nacional, 81.7 por ciento (49,041) no está de acuerdo en que inicie el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial, según reveló la encuesta realizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A nombre de 600 mil maestros de la CNTE, advirtieron que "llueva, truene o relampaguee" no volverán a las aulas de forma presencial, pese al llamado presidencial porque no hay condiciones y prevalece un riesgo permanente de letalidad por la presencia del COVID-19.

"Primero está la salud de todos y las clases de este ciclo escolar se iniciarán a distancia, dado que no hay condiciones para un retorno presencial", dijo Javier Saavedra, de la sección 7 de Chiapas, al subrayar que "las escuelas no son laboratorios de salud".

En conferencia de prensa virtual, Eloy Hernández, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, resaltó que "por el momento no vamos a regresar de manera presencial a clases. En la entidad hay 13 mil escuelas en donde hoy declaramos que no acudiremos a las escuelas ".

Cuestionado sobre las advertencias de que habrá sanciones a profesores que no acudan a las aulas el próximo lunes, Javier Saavedra, secretario general de la sección 7 de Chiapas, dijo que no se trata de un asunto de desobediencia no presentar en las escuelas sino de responsabilidad con los niños.

"Seguiremos exigiendo el tema de la vacunación para todo el personal educativo y los alumnos (...) Si vienen sanciones, adelante, pero hay sanciones que se llaman de lesa humanidad y que está cometiendo el Estado mexicano al decretar el regreso a clases", expuso.

Líder sindical: En estas condiciones no vamos a regresar a clases presenciales

El dirigente sindical mandó un mensaje a la secretaria de Educación: "Le decimos a la maestra Delfina que en esas condiciones, no vamos al regreso a clases", ya que, detalló, faltan insumos de protección como caretas, gel antibacterial, además de que varias escuelas tienen fallas.

Pedro Hernández, de la sección 9 democrática del SNTE-CNTE en la Ciudad de México, precisó que no se niegan a dar clases sino que estas sean obligadas por decreto, de forma presencial. Añadió que los profesores lo harán a través de la tecnología.

Gamaliel Guzmán, de la sección 22 de Michoacán, informó que 28 mil profesores estatales no regresarán a clases , ni siquiera virtuales, en protesta por el adeudo de varias quincenas de su sueldo por parte del gobierno de Silvano Aureoles.

EASZ