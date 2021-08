AMLO: Hay condiciones en Veracruz para regreso a clases presenciales

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mayoría de los municipios de Veracruz están en condiciones de regresar a clases presenciales el 30 de agosto próximo, a pesar de la afectación que sufrieron 62 de ellos por el paso del huracán Grace .

"Sí vamos a poder reiniciar las clases en la mayoría de los municipios de Veracruz. Todo esto lo digo porque estoy a favor, decidida y abiertamente, del regreso a clases porque considero que es necesario, ya no podemos mantener cerradas las escuelas". Andrés Manuel López Obrador

Expuso en la conferencia mañanera realizada en Xalapa, que donde no sea posible el regreso a clases presenciales se tendrá que apurar la rehabilitación de las escuelas para que se de el retorno a las aulas, después de más de año y medio sin hacerlo debido a la pandemia de COVID-19.

AMLO: 62 municipios de Veracruz no regresarán a clases presenciales debido a los daños provocados por Grace

"Donde no hay condiciones no es posible el reinicio a clases, pero afortunadamente el huracán no causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz. Para tener una idea, Veracruz tiene 212 municipios y estamos hablando de 62 afectados", agregó.

AMLO expuso que el Gobierno seguirá mejorando las escuelas, además de restablecer el servicio eléctrico en su totalidad para que llegue la señal a los hogares cuando no se puedan tener clases presenciales.

"Que puedan tener posibilidad de recibir la educación a distancia con los medios públicos, con el canal 11, canal 22; vamos a seguir también con las clases a distancia para que no haya atraso en lo educativo". Andrés Manuel López Obrador

López Obrador confió en que se restablezca la energía eléctrica en las zonas afectadas por el huracán Grace, y estimó que en una semana más se podrá contar con las láminas de zinc para reparar las viviendas y escuelas dañadas.

EASZ