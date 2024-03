9M | El origen de 'Un día sin nosotras' en México

"Desaparecer. No producir". Este es el llamado que hacen colectivas feministas cada 9 de marzo, un día después del 8M, el Día Internacional de la Mujer, para visibilizar no sólo lo que pasaría un día sin mujeres o resaltar la importancia de la mujer en la sociedad, no sólo en el ámbito de producción, sino para visibilizar las desapariciones, los feminicidios, la violencia contra las mujeres.

El 9M, denominado "Un día sin nosotras", fue declarado desde por la Cámara de Diputados como el "Día Nacional Sin Nosotras" , pero... ¿Sabes de qué va? ¿Cuándo comenzó en México? En seis años, de acuerdo al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracias, la desaparición de mujeres aumentó 161.6 por ciento en nuestro país, en un reporte del 2023. La cifra también se intenta hacer sentir a través de "Un día sin nosotras".

En 2020 inundamos las calles un día y desaparecimos al siguiente.

Parando actividades, visibilizando el trabajo no remunerado, el empleo informal y los sectores donde somos indispensables… ese día, paralizamos más de $40 mil millones de la economía del país.



¿Cuál es el origen del 9M en México?

Fue el 9 de marzo del 2020 cuando este movimiento feminista llegó a México. Ese año, la violencia contra las mujeres, en diversos ámbitos, fue más cruda y cobró mayor notoriedad. En aquel 2020, cerca de 47 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas y otros miembros de su familia, es decir, ese año, una mujer o niña fue asesinada por alguien de su propia familia cada 11 minutos en este año.

Colectivas feministas, encabezadas por "Las Brujas del Mar", de Veracruz, invitaron a todas las mujeres del país a resguardarse y no salir de casa por 24 horas, un día después del 8M, un día después de hacer mucho ruido y alzar la voz para exigir alto a la violencia. El objetivo: visibilizar la importancia de la figura femenina en todo el país.

"¿No nos quieren escuchar? Produzcan sin nosotras. Ni un peso de una mujer se mueve", refería una de las convocatorias de "9M. Un día sin nosotras". En el caso de "Brujas del Mar", se indica también que el objetivo es que las mujeres paren en sus trabajos, para que se visibilice su importancia al producir. "Si no hay posibilidad de parar laboralmente, puedes sumarte al paro de forma económica, evitando hacer transacciones de dinero de cualquier tipo", indicaban.

Feminismo vs. capitalismo y patriarcado

El 9M surgió en 1975 en Islandia, con el objetivo de mostrar una postura vs. el capitalismo y el patriarcado, además de reflexionar qué pasaría si no hubiera mujeres. Un 9M, en Islandia, las mujeres salieron a la calle a exigir igualdad salarial.

