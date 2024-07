Abogado de Guzmán López descarta “secuestro” de Ismael Zambada; se negoció con EU desde hace 4 años, explica

José Luis González Meza, abogado de Joaquín Guzmán López, alto mando del Cártel de Sinaloa que fue detenido la semana pasada junto con Ismael “El Mayo” Zambada, negó que entre ambos haya existido una “traición” o “secuestro” como se ha especulado en medios, pues dijo que desde hace cuatro años se había negociado su entrega con Estados Unidos.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula, González Meza leyó una carta que fija el posicionamiento de la familia del representado, en la cual aclara que ésta siempre ha mantenido una relación de respeto con la de Zambada, por lo cual descarta una “traición” en la entrega de ambos personajes.

Por el contrario, explicó el abogado, la entrega de Zambada y Guzmán López a autoridades de Estados Unidos fue “voluntaria” y se había negociado con anterioridad.

“Hace aproximadamente cuatro años se iniciaron pláticas con las autoridades norteamericanas sobre la posibilidad de entregar voluntariamente, por parte del grupo, que culminaron con la entrega de Joaquín Guzmán López e Ismael Mario Zambada”, leyó el abogado en el programa.

“Por consiguiente, exculpamos de cualquier responsabilidad al gobierno de México y Estados Unidos, en virtud de que la entrega al gobierno americano fue voluntaria”, abundó.

Asimismo, González Meza explicó que, al haber sido voluntaria la entrega de ambos, se descarta la tesis de que Guzmán López secuestró a Zambada para entregarlo a las autoridades.

“No [hubo traición], los Chapitos acatan las disposiciones del padre y ellos siguieron la política de siempre. No solamente con el Mayo, si no con todas las demás gentes (sic.). Como en todas las familias hay problemas, pero jamás se han distanciado o se han asesinado unos a otros”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am