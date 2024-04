Abordan AMLO y Ken Salazar conflicto con Ecuador; “me inconformé” con la postura inicial ambigua de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, abordaron el conflicto diplomático del gobierno mexicano con Ecuador, donde expresó su inconformidad por la postura “ambigua” y no enérgica de la administración de Joe Biden.

Tras confirmar que el diplomático estadounidense estuvo el jueves en Palacio Nacional, AMLO manifestó que ambos coincidieron en que había sido tibia la reacción de EU sobre la irrupción violenta a la embajada mexicana en Quito, debido a la falta de información sobre los hechos.

“Claro que tratamos el tema y coincidimos en que al principio no se tenía en la Casa Blanca toda la información, que esto lo estuvo manejando seguramente el Departamento de Estado y son visiones distintas, como en todos los gobiernos que no son monolíticos", expuso.

El jefe del Estado mexicano atribuyó que las instituciones del vecino del norte son independientes y acusó que, incluso, la DEA puede tomar decisiones sin consultarlo con el presidente Biden.

“En Estados Unidos es muy evidente de que está el Departamento de Justicia y las agencias que tienen autonomía relativa porque hay veces que la DEA actúa sin que se entere el presidente, eso me consta. Luego está el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Congreso y desde luego el Poder Judicial”, aseguró.

Dijo que luego están los estados y recordó “lo que está pasando ahora, de que el gobierno de Texas y otros gobiernos están queriendo decidir sobre asuntos internacionales en el tema migratorio. Hay una controversia entre el gobierno federal y los estatales”, apuntó.

Por ello, consideró que la respuesta del gobierno estadounidense no fue contundente; “cuando sale el comunicado pues yo no estuve de acuerdo, no estuve conforme, e imaginé que el presidente Biden no conocía lo que realmente había sucedido”.

Relató que habló al embajador Ken Salazar para decir que quería que entregara personalmente a Biden el fragmento del video presentado el martes en la mañanera sobre la interrupción violenta de las fuerzas armadas y policiacas ecuatorianas en la embajada de México.

“Y el embajador lo entregó, y por eso, el asesor (Jake) Sullivan ya sale con una postura distinta, como debiera haber sido la primera, entonces de eso hablamos”, afirmó López Obrador.

En primera instancia, el Departamento de Estado comunicó el sábado que condenaba cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sin aludir a la irrupción de agentes militares a la sede diplomática mexicana.

AMLO reprochó el martes pasado en la mañana, esa actuación como la de Canadá, tras recordar que se trata de los principales socios comerciales. Más tarde, EU condenó el uso de la fuerza contra funcionarios mexicanos en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

