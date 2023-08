"Abordan humanismo, no comunismo”, dice Mario Delgado

Mario Delgado, líder nacional de Morena, se sumó a la defensa de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al asegurar que, contrario a lo que dice la oposición, los materiales hablan de “humanismo, no (de) comunismo”, y criticó que su homólogo del PAN, Marko Cortés, invitara a padres de familia a quemar los materiales.

“Son libros de texto que hablan del humanismo, que se habla de los derechos que tenemos los mexicanos. No se trata de comunismo, como dice la oposición. Nuevamente están malinformando en complicidad con algunos comunicadores.

“Durante muchos años dijeron que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, se corrió el riesgo de que México cayera en el comunismo. No pudieron acreditar su fantasma del comunismo, y lo que hemos visto no tiene nada que ver con el comunismo, no es comunismo, es humanismo, contar la verdad no es ningún acto comunista”, refirió en conferencia de prensa.

El dirigente partidista destacó que la política económica y de bienestar del Gobierno ha dado muy buenos resultados, por lo que en ningún lado se acredita que haya un “riesgo del comunismo”.

“Lo que ha quedado demostrado son los resultados de la política económica del Presidente como la pensión para los adultos mayores, las becas para los niños, los apoyos para las personas con discapacidad, la transformación del sistema de salud, y reducir la desigualdad en nuestro país”, dijo.

Delgado Carrillo se refirió a la postura del dirigente del PAN, que llamó a romper los materiales: “El señor está pidiéndole a los padres de familia que destruyan los libros de sus hijos. Vean el nivel en el que está la derecha mexicana. Es realmente escandaloso. Es una campaña más para tratar de malinformar a la población, ahora metiéndose con los niños y con los libros de texto”.