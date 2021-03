Se suman a acuerdo de AMLO 23 Gobernadores

A cuatro meses de los comicios más grandes en la historia del país, los seis gobernadores morenistas y la Jefa de Gobierno de la CDMX formalizaron su adhesión al Acuerdo Nacional por la Democracia, para garantizar elecciones libres de prácticas corruptas, iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El documento fue presentado ayer, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento de la CDMX, y fue leído por la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, en nombre de sus colegas de Chiapas, Baja California, Tabasco, Veracruz, Morelos y Puebla.

“Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o consciencias, a no traficar con la pobreza de la gente”, dijo Sheinbaum.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, reiteró su convicción de sumarse a la convocatoria para contribuir a que este proceso sea limpio y en libertad.

Posicionamiento conjunto

El mandatario chiapaneco señaló que sin importar la ideología, lo fundamental es respetar al pueblo de México. “Acudimos a este llamado para establecer un pacto con la sociedad, con el fin de nombrar de manera legítima y auténtica a las y los representantes del pueblo”.

Los gobernadores de Tabasco, Adán A. López; de Puebla, Miguel Barbosa, y de Veracruz, Cuitláhuac García, quienes formaron parte de la conferencia, ratificaron su voluntad de respetar el proceso.

García señaló que como ejecutivos estatales están en la labor de hacer que las próximas elecciones sean las más democráticas. “No vamos a proteger ni a solapar a nadie, ojalá que todos estén en la misma línea, hablo

de autoridades municipales también”.

Tras reconocer que aún no hay una auténtica democracia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que más de la mitad de gobernadores ya se adhirió al acuerdo. En su gira por Zacatecas, señaló que ya no se puede permitir la compra de voluntades en los tiempos de elecciones donde se ofrecían despensas, frijol con gorgojo, dádivas y migajas.

“Por eso hicimos esta convocatoria y ya más de la mitad ha expresado que se adhiere”. Ante el gobernador zacatecano, Alejandro Tello, dijo que este pacto permitirá que no se utilice el dinero del presupuesto en campañas, no intervengan los mandatarios estatales y tampoco se meta la delincuencia organizada.

Al menos seis gobernadores del PRI externaron su decisión de unirse. El primero fue el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, quien se adhirió el pasado 25 de febrero. Esta acción fue secundada por los también mandatarios priistas, Alfredo del Mazo, del Edomex; Omar Fayad, de Hidalgo; Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí; Alejandro Murat, de Oaxaca, y Alejandro Tello, de Zacatecas.

Además de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista (Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas), con lo que suman 23 mandatarios.

Cabe señalar que la Alianza Federalista externó su deseo de que el Instituto Nacional Electoral (INE) signe el mismo acuerdo, por lo que su anexión está condicionada a que esto se logre.