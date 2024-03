Seguridad en Veracruz

Abrazos y no balazos sí funcionan: Cuitláhuac García; AMLO destaca que Gobernador no es corrupto El gobernador de Veracruz destaca la eficacia de la estrategia de "abrazos y no balazos" en la reducción delictiva, respaldado por el presidente López Obrador, quien elogia su honestidad