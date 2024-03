AMLO refrenda apoyo a Cuitláhuac García; 'no es corrupto', asegura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, no es corrupto y tiene todo el respaldo del Gobierno federal, contrario a las administraciones anteriores donde prevaleció esa práctica ilegal que se convirtió en “normal” en la entidad.

Durante la conferencia de prensa matutina en el puerto de Coatzacoalcos, AMLO destacó que el hecho de que Veracruz lo gobierne alguien que no es corrupto “es algo excepcional, único”.

“Es un gran gobernador, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Nada más les voy a dar un dato, uno nada más, que hace distinto a Cuitláhuac, diferente a otros gobernadores: No es corrupto, y eso en todo México, pero en Veracruz, por lo que se vivió durante décadas, es algo excepcional, único”, apuntó.

Manifestó que “claro que ya habían avanzado bastante en internalizar la idea, el criterio, de que era normal, natural, la corrupción, se consideraba que era un tonto el que no robaba”.

En medio de la veda electoral a nivel nacional como estatal, López Obrador dijo que le da “mucho gusto” que Cuitláhuac García sea gobernador de Veracruz, la cual tendrá elecciones el 2 de junio próximo.

“Nos da muchísimo gusto que en Veracruz gobierne Cuitláhuac de manera honesta, ni modo que les diga yo qué pasaba en Veracruz, porque lo saben muy bien”, manifestó.

“¿Qué hacían los gobernadores? ¿Cómo vivían los gobernadores? Grandes residencias, departamentos en el extranjero, yates, vivían colmados de atenciones, de privilegios. Sí es importante eso, hay muchos que insisten e insisten de que es lo mismo, no quieren aceptar la nueva realidad”, aseveró.

El tabasqueño reiteró que sus adversarios, “los conservadores corruptos, quisieran que pudieran demostrar de que somos iguales a ellos, a los corruptos. Brincos dieran, si pudieran demostrar que somos iguales”.

“Quieren que se mantenga esa idea como si nada hubiese pasado. ‘Qué transformación ni que nada, sigue igual’. ¡No, no sigue igual!”, afirmó López Obrador al inicio de la mañanera.

Denunció que los conservadores han invertido millones de pesos en una campaña de guerra sucia en su contra, a través de granjas de bots, la cual hasta ahora no ha logrado su objetivo de afectarlo políticamente.

“Se sorprenden, se lanzan con sus publicistas en contra de nosotros, se gastan miles de millones de pesos en la guerra sucia de manera descarada y vil, lo externan, lo declaran (…)

“Empezaron con lo de narcopresidente, ya llevan cientos de millones de menciones con bots, comprando granjas de bots, ya hasta sabemos que en Argentina están al 3 por 1, y qué pasa, en vez de debilitarnos políticamente, el pueblo nos apoya cada vez más”, puntualizó AMLO.

'Abrazos no balazos' sí funciona en Veracruz, aunque adversarios 'les revuelva el estómago': Cuitláhuac García

En Veracruz la estrategia de “abrazos no balazos” que se implementa a nivel nacional sí ha funcionado, “a pesar de que a los conservadores se les revuelve el estómago”, al lograr disminuir los delitos de alto impacto como homicidios dolosos a más de 52 por ciento, mientras que el secuestro, 91 por ciento, afirmó el gobernador del estado, Cuitláhuac García.

Luego de señalar a Andrés Manuel López Obrador como uno de los mejores presidentes de México, el mandatario estatal destacó que con la estrategia nacional contra la delincuencia y de cero impunidad, se ha logrado disminuir la inseguridad en Veracruz.

“Aunque a nuestros adversarios neoliberales les revuelva el estómago del coraje, en Veracruz se demostró que la estrategia de ‘abrazos no balazos’ funciona (…) aunque no lo quieran ver”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa mañanera, García Jiménez explicó que los homicidios dolosos se ubicaban en 2017 en más de 2000 casos, pero a la fecha se logró disminuir 52 por ciento a la fecha.

“Las sentencias que antes no existían, hoy a través de la coordinación entre la fiscalía del estado y el Poder Judicial estatal se incrementaron las sentencias contra el homicidio doloso por más de 439 por ciento”, resaltó.

En cuanto a los secuestros, detalló que en 2019 había un fiscal que pertenecía al grupo conservador, Jorge Winkler, pero tras su remoción, de inmediato se logró una reducción de 91 por ciento. En tanto, dijo, las sentencias por ese delito aumentaron 110 por ciento.

“Hoy con la nueva fiscal (en Veracruz) al frente, vamos avanzando en este delito”, aseveró el gobernador del estado, luego de recibir el espaldarazo del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En correspondencia al apoyo, Cuitláhuac declaró: “Quizá me lo va a reprochar después, no me lo va a permitir decir, pero para nosotros usted también es uno de los mejores presidentes de México”.

Sobre la estrategia de abrazos no balazos, comentó que se logró beneficiar a más de un millón de adultos mayores; 51 mil cañeros que mejoraron sus ingresos; 257 mil jóvenes que construyen su futuro, y a 479 mil más que tienen un ingreso mientras estudian la preparatoria.

“Abrazos a quien más lo necesita, la estrategia en Veracruz fue mejorar los ingresos de medio millón de personas que salieron de la pobreza”, puntualizó García Jiménez.

