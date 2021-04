Abre polémica crítica a Artículo 19 y por Derechos Humanos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador causó revuelo con las acusaciones en contra de la organización Artículo 19 por recibir financiamiento nacional y extranjero, y criticar la intromisión del Departamento de Estado de Estados Unidos en temas de derechos humanos de México.

En la última conferencia mañanera de esta semana, pues se reanudarán el 5 de abril, arremetió contra el organismo defensor de periodistas por formar parte del bloque del conservadurismo que ataca a su administración, principalmente en materia de derechos humanos.

“Ese organismo está apoyado por el extranjero, pero además toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra y puedo probar todo lo que les estoy diciendo”, afirmó.

Ratificó que su gobierno no va a censurar a nadie, ya que “afortunadamente, el cambio en México es un cambio de mentalidad y eso no tiene ningún efecto. Además, tenemos nuestra conciencia tranquila, nosotros no censuramos a nadie”.

Gráfico

Al responder a los señalamientos presidenciales, Artículo 19 consideró que López Obrador busca distraer la atención de su fracaso en la protección de los periodistas, y aclaró que recibir financiamiento de ninguna manera acallan sus críticas cuando es necesario.

“Artículo 19 considera los comentarios de López Obrador como un intento de desviar la atención de los medios de su incapacidad para abordar algunos de los problemas endémicos de derechos humanos del país, incluyendo la protección de los periodistas”, añadió.

La organización destacó que la retórica utilizada por el Presidente de México ha estigmatizado constantemente el trabajo de los grupos de derechos humanos en este país, erosionando el entorno ya terrible para la libertad de expresión.

Gráfico

Por su parte, el vocero presidencial Jesús Ramírez señaló que Artículo 19 es financiada por empresas extranjeras y nacionales, y forma parte del bloque conservador que lo ataca. En su cuenta de Twitter destacó que la información sobre el financiamiento de dicha organización es pública, así como el hecho

de que Darío Ramírez, actual vocero de Mexicanos contra la Corrupción, fue director de Artículo 19 durante 10 años.

Entre los donantes de Artículo 19 durante 2019, ventiló el vocero, aparecen las embajadas de Irlanda, Alemania, Reino de los Países Bajos en México, United States Departament of State, Unión Europea, United States Agency for International Development (USAID).

Por otro lado, el Presidente López Obrador fustigó la intervención de EU en territorio nacional por presuntas violaciones a los derechos humanos de periodistas, ya que México no se mete a opinar sobre esa situación en el vecino país.

“Ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos hace sus recomendaciones sobre México. Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos; somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?”, cuestionó, luego de la publicación del Departamento de Estado de EU donde detalla posibles casos de funcionarios de diversos niveles que desacreditaron y criticaron a periodistas.