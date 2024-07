¿Se abrirá el PAN?

Y nos piden no perder de vista lo que ocurra esta semana en el proceso interno panista en el que está de por medio el control de la principal fuerza opositora del país. El eje toral de la renovación de la dirigencia radica en qué tanto se debe abrir Acción Nacional a que la sociedad participe. Un grupo de 13 exgobernadores aboga por la posibilidad de que así sea, aunque adentro hay grupos que controlan franjas del partido y ven en esa acción una amenaza. Hay quienes consideran que es una oportunidad para que el albiazul sea abrazado por amplios sectores de la población a los que siempre se les han cerrado las puertas por no formar parte de familias o grupos arraigados. Entre quienes conocen al PAN, nos anticipan que no se abrirá, al menos no hasta que se concrete un paso del poder previamente pactado.