Absuelven magistrados a expresidente de Caja Libertad, José Antonio Rico sale libre 

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México absolvió de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita al empresario José Antonio Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad.

Con esta resolución, los magistrados del Tribunal revocaron la sentencia condenatoria de 15 años y seis meses de prisión por esos delitos, de los que también fue acusado Juan Collado Mocelo, exabogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Durante la audiencia realizada el jueves, se notificó que de dicha sentencia, Rico Rico fue puesto en libertad durante la madrugada del viernes en el Reclusorio Norte donde ya había cumplido más de cuatro años de cárcel.

Tras esta decisión del Primer Tribunal se abre la posibilidad para que el litigante Juan Collado, quien enfrenta su proceso penal en libertad, también sea absuelto por los mismos delitos que José Antonio Rico, por la presunta venta ilícita de un inmueble en Querétaro.

Los magistrados resolvieron que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo cual determinaron absolverlo de esos cargos, como lo argumentaron los abogados del empresario Rico.

En la sentencia, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación consideró que no se cumplieron los requisitos que marca la ley respecto de la acusación de delincuencia organizada, pues la conducta no era reiterada y los recursos involucrados en la compra-venta del inmueble que ahora se ha convertido en un centro comercial, no tenían origen ilícito.