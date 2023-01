El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que en la pasarela de presidenciables de la reunión plenaria de Morena no habrá abucheos ni gritos por consigna, porque todos serán tratados con respeto.

Precisó que aunque anteriormente no habían invitado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en esta ocasión él fue quien planteó que, por cortesía política, se le extendiera la invitación.

En ese sentido, al ser cuestionado respecto a si con Sheinbaum Pardo abordarán todos los temas, incluso los relacionados con la situación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el senador zacatecano aseguró que no habrá asuntos vedados.

“Puede ser (que se aborde el tema del Metro), no hay tema vedado. Hay distintos temas que nos interesa conversar con ella; pero la vamos a tratar bien aquí en el Senado, con respeto y con atención” Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

Monreal dijo que si bien puede haber "aplausómetro" durante la plenaria que se realizará el 31 de enero, lo que no se aceptarán son abucheos.

“Nosotros ahora vamos a aprovechar la plenaria previa al periodo de sesiones para escucharlos. A todos los vamos a escuchar con respeto. No va a haber ni abucheos ni gritos ni consignas, todos vamos a ser tratados con respeto. A todos los vamos a tratar con respeto y escuchar la propuesta sobre su responsabilidad o incluso sobre su aspiración”, comentó.

Dijo que espera que el guinda también organice foros en los que los aspirantes a la candidatura presidencial presenten sus propuestas, “pero eso lo va a diseñar el propio presidente del partido —Mario Delgado”.

Aclaró que aunque ya lo incluyeron en la lista de presidenciables de Morena, él sigue sin aceptar el mote de “corcholata”.

“No, yo no me asumo como 'corcholata', nunca he aceptado ese mote, aunque hay quienes lo hacen; pero soy sólo un aspirante natural a la Presidencia de la República”, enfatizó.

