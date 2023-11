En Acapulco todos tendrán ayuda, pero primero los más pobres, responde AMLO a empresarios inconformes

Ante la inconformidad de los empresarios de Acapulco con el plan de reconstrucción anunciado el miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se ayudará a todos, pero tendrá prioridad la gente más pobre, y necesitada.

En Palacio Nacional AMLO criticó a la oposición por cometer el error de usar la tragedia con fines político-electorales.

“Se les ayuda a todos, pero se le tiene que apoyar más a la gente pobre, más necesitada que es la mayoría. Hay quienes perdieron sus casas, sus muebles, no tienen estufa, no tienen refrigerador, no tienen camas, entonces lo primero tiene que ser a ellos y lo mismo en el caso de la alimentación a todos, pero a los más necesitados”, afirmó.

#ConferenciaPresidente | Viernes 3 de noviembre de 2023. https://t.co/2tU9yGwNQK — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 3, 2023

El mandatario federal explicó que a los empresarios se les apoyará de diversas formas, como a quienes soliciten créditos a la banca comercial no sufrirán aumento en las tasas de interés, además de que la mitad de estos intereses serán absorbidos la Secretaría de Hacienda; “entonces, sí hay apoyo para todos”.

AMLO criticó a la oposición y a los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón por lucrar con la tragedia provocada por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez.

“Fue lamentable y un error, creo, de nuestros opositores el querer usar la tragedia con fines políticos electorales, claro que tenemos diferencias, son proyectos distintos, contrapuestos de nación.

“Declara el presidente Fox en contra, el presidente Zedillo, el ex presidente Calderón, todo es entendible porque somos distintos, son dos proyectos, ellos defendieron el modelo neoliberal, fueron parte de la política neoliberal o neoporfirista que consistió en beneficiar a los de arriba a costa de la mayoría del pueblo”, insistió AMLO..

López Obrador opinó que no es válido moral ni éticamente utilizar la desgracia de la gente para atacar al gobierno e intentar manipular a la población.

“Pero como la gente ya está muy consciente pues tampoco les funciona, nada, entonces ya hemos hablado de cómo inventan, llegaron a inventar fallecidos, más de los que lamentablemente hubieron y gritos de reportajes”, sostuvo AMLO.

AMLO reconoció que sí son cuantiosos los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico en Guerrero donde resultaron afectados 337 hoteles, “no quedó ni uno solo con afectación, quedaron las estructuras de acero, pero lo que tenía que ver con muebles, vidrios, todo se destruyó, instalaciones eléctricas, hidráulicas”.

“Muchos restaurantes, muchísimos otros negocios, comercios, los daños a la infraestructura del sector público y los daños a las viviendas de las personas, entonces sí fue bastante el daño”, insistió AMLO.

El presidente resaltó que la decisión de su gobierno en la reconstrucción del puerto y Coyuca de Benítez, cuyo presupuesto estimado es de más de 60 mil millones de pesos, “y vamos a ver si no se requiere más. Tenemos el compromiso de poner de pie a Acapulco y lo vamos a lograr lo más pronto posible”, finalizó AMLO.