Marx Arriaga acepta debatir con Aurelio Nuño

El director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga aceptó el reto de debatir con el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Lara.

En sus redes, el funcionario de la SEP dijo que a Aurelio Nuño le duele la Nueva Escuela Mexicana, pero no la violencia que ejerció contra los maestros, mientras fue funcionario federal.

Dice Aurelio Nuño que le duele la Nueva Escuela Mexicana, pero no le dolió la violencia que aplicó sobre los maestros, no le dolió el utilizar la fuerza del estado para golpearlos, el quitarles sus trabajos. ¡Eso no le dolió! Todo según él por una calidad educativa