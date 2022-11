No aceptaremos que las imposiciones sean la regla en Morena, advierte Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que no aceptará que la imposición sea la regla de Morena, por lo que reiteró en la contienda interna no se va a “rajar”.

No aceptemos que la imposición sea la regla de nuestro movimiento, ¡luchemos! Por eso esta activación fue muy importante. No nos vamos dejar y no nos vamos a rajar, porque nos asiste la razón histórica y la razón moral