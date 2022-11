INE defiende su autonomía y la democracia, sin recomendaciones o interferencias inconstitucionales: Córdova.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que, por lo menos hasta que concluya su mandato constitucional, en abril del año próximo, garantizará la defensa de la autonomía e independencia del órgano electoral, para lo que no necesita de recomendaciones ni interferencias inconstitucionales.

A través de su mensaje semanal, destacó que la defensa de la democracia es un imperativo para el árbitro electoral y es una causa que es acompañada por millones de mexicanos.

No necesitamos de recomendaciones, comunicados, exhortos, ni mucho menos de interferencias inconstitucionales de otros organismos para poder promover y garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, como lo hacemos todos los días

Recordó que su relevo es el año próximo y subrayó que durante este periodo cumplirá con su mandato constitucional.

Ese seguirá siendo mi objetivo como consejero presidente hasta el último día de mandato constitucional que me otorgó el Congreso de la Unión hace más de ocho años y medio, el cual concluye el próximo 3 de abril del próximo año. En ese lapso el INE continuará defendiendo y ejerciendo su autonomía e independencia

Córdova refirió que ante la Reforma Electoral, el INE ha mantenido su disposición para colaborar con los legisladores para cualquier decisión que tomen lo hagan con base en un diagnóstico certero, no en rencores.

Dijo que cualquier cambio que se realice debe ser progresivo y no regresivo, porque apuntó que México ya dejó atrás un pasado autoritario en el que el gobierno controlaba los comicios.

Que si la hay, tengamos una reforma progresiva y no regresiva, una que amplíe y no que conculque derechos ciudadanos, que mejore lo que hoy tenemos y no que nos regrese a un pasado autoritario en donde el gobierno controlaba las elecciones, un pasado que afortunadamente dejamos atrás y finalmente una reforma que sea el producto del mayor consenso posible