Aclara Zoé Robledo que trabajadores guatemaltecos no desplazan a mexicanos en el IMSS

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, apuntó que la inclusión en el servicio de seguridad social de 25 mil trabajadores guatemaltecos, principalmente jornaleros agrícolas, no representa un desplazamiento, afectación o merma para trabajadores mexicanos, ni para la estabilidad y funcionamiento de esta institución.

En entrevista en el Senado de la República, tras su participación en el foro sobre “Maternidad acompañada”, explicó que este esquema de afiliación ya existe desde hace muchos años con la industria automotriz que opera en nuestro país, ya que trabajadores extranjeros, japoneses, alemanes y de otras nacionalidades están asegurados por sus patrones en el IMSS.

Comentó que había una distorsión que se está subsanando para dar certeza jurídica y que sus empleadores puedan darles la seguridad social a la que tienen derecho.

El caso de los guatemaltecos es muy particular, porque había una distorsión. ¿A qué me refiero? Cada año, esos 25 mil trabajadores entran con una tarjeta de visitante trabajador regional que emite el Instituto de Migración desde hace muchos años, trabajan generalmente en plantaciones de café, de banana, de palma de aceite, etcétera

Entonces, primero, no es algo nuevo, es algo que ocurre con trabajadores, insisto, norteamericanos, canadienses, europeos, asiáticos y ahora, qué bueno, con trabajadores centroamericanos. Segundo, que es una disposición que quizá se ha confundido y se piensa que es el IMSS dando servicios en Guatemala, no, eso no es así; o el IMSS atendiendo a quienes están en un proceso de migración, que tampoco es así