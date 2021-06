Aclaran que retorno a clases es voluntario y si hay un contagio, escuela a cuarentena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de presentarse un caso de contagio de Covid-19 entre niños o maestros en las escuelas donde se regresará a las aulas a partir del lunes 7 de junio, se procederá a la suspensión de clases, conforme al protocolo de salud.

“En el caso de que haya niños, personas afectadas, contagiadas, pues se suspende la actividad, se hace una revisión a todos. Vamos a estar permanentemente atentos, pendientes, pero necesitamos regresar a clases presenciales, es muy importante, es necesario, no podemos seguir así”, dijo.

En conferencia de prensa mañanera, el primer mandatario declaró que algunos maestros pueden sostener que no es tiempo para el retorno a las aulas en el último mes del ciclo escolar, si se puede llevar a cabo cuando inicie el nuevo periodo en agosto.

“El nuevo ciclo escolar inicia a finales de agosto y ya es urgente, además, no es obligatorio, para que no vayan a hacernos manifestaciones, o sea, motivo de protestas o de cuestionamientos en los medios de comunicación. No, es voluntario.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Pero que se sepa que la SEP (Secretaría de Educación Pública) ya permite el reinicio a clases, y que va a depender de la comunidad educativa, de padres, madres, maestros, de los directivos de las escuelas públicas y privadas”, aseveró.

El Presidente resaltó que la educación a distancia fue una medida alternativa, pero no se puede tener a los niños, a los adolescentes, todo el tiempo frente al televisor. Además, añadió, la escuela es el segundo hogar.

“Y no sólo es conocimiento, es comunicación, es el que haya socialización, que los niños puedan estar con sus amiguitos, niñas, niños, que los adolescentes lo mismo, que estén con sus maestros, con sus maestras, eso es insustituible”, enfatizó.

López Obrador subrayó que continuará con su llamado a profesores, padres de familia y estudiantes para regresar a clases porque es fundamental la educación, además tiene que ver con una mejor convivencia de nuestras familias, como sociedad, “no se debe ver a la ligera”.

En su oportunidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que sí puede haber casos de contagio por coronavirus en escuelas que reabran sus puertas a los estudiantes; sin embargo, existen los mecanismos epidemiológicos para atender alguna situación extraordinaria.

“En caso de que hubiera una enfermedad Covid en una escuela, se activan los mecanismos de notificación inmediata, de estudios de casos y contactos, y se hacen las intervenciones no solamente de mitigación en el conjunto de la escuela, sino de contención”, explicó.

¿Puede haber casos en las escuelas cuando se abran? Definitivamente puede haber casos, pero para eso están previstos los mecanismos de respuesta

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud

El funcionario de la Secretaría de Salud expuso que rápidamente se estudien los contactos, aunque por fortuna, las personas adultas mayores ya tendrían un riesgo bajo de enfermedad porque fueron vacunados.

Admitió que niñas y niños sí pueden contagiarse por coronavirus, “pero tenemos la tranquilidad de que la evidencia científica documentada en México y el mundo a lo largo de la epidemia muestra que la probabilidad de enfermedad de consideración grave, es muy baja comparado con personas adultas”.

López-Gatell aseguró que mientras exista la epidemia de Covid-19 en el mundo se puede presentar en cualquier país, como el caso de México, a pesar de tener descensos en el número de contagios, además de que es difícil identificar un factor: apertura de escuelas, mercados, puertos o fronteras.

“En este momento, después de estos 14 meses y luego de casi 20 semanas de reducción, de tener la mitad del territorio nacional en semáforo verde, la otra mitad en semáforo amarillo, excepto una entidad federativa, Quintana Roo, vemos que las condiciones son las óptimas para poder dar este paso, abrir las escuelas”, apuntó el funcionario.

Opinó que se puede retardar el regreso a clases de manera indefinida, como ocurrió en Campeche y Nayarit, donde se suspendieron por casos de contagio Covid, aunque ello afectaría de manera importante el desarrollo de los educandos, principalmente la niñez.