Con su actitud Monreal avala hipocresía de la oposición: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la postura del senador Ricardo Monreal, quien se abstuvo de votar en la aprobación de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Es su libertad, no estoy de acuerdo, por supuesto, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México; pero somos libres”, dijo AMLO desde Zacatecas, donde estuvo acompañado del gobernador David Monreal, hermano del líder de la Jucopo en la Cámara Alta.

AMLO agregó que la votación que se llevó a cabo la noche del jueves en el Senado lo dejó anonadado por la actitud asumida por legisladores de la oposición durante las discusiones.

“Sorprendió la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía, de repente quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos, son unos reverendos farsantes”, reprochó el Presidente.

Hasta en tres ocasiones, el Presidente expresó su agradecimiento a los senadores.

“Agradecer mucho a los senadores por aprobar esta ley, eso es lo más importante, que se aprobó la ley, para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional, eso es muy importante”.

Recordó que la oposición parece que quiere ignorar la actuación del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y como pervirtió a la Policía Federal

“Qué no saben, ayer lo dije, lo repito: que García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón, su brazo derecho, y ahora no sólo lo digo yo, lo dice lamentablemente un expresidente de Francia, digo lamentablemente, porque los extranjeros no tienen porque meterse en lo que corresponde en los asuntos nuestros, pero duele que tenga razón”, señaló en relación con la participación de Nicolás Sarzoky, expresidente de Francia, quien hizo esas declaraciones en el documental del caso Cassez-Vallarta.

fgr