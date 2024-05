'Actual dirigencia del PRI ha perdido el rumbo', asegura Alfredo Del Mazo tras expulsión

El exgobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, aseguró que la actual dirigencia del PRI ha perdido el rumbo, pues no representa millones de mexicanos que confiaron en el tricolor.

En una carta, el exgobernador arremetió contra Alejandro Moreno, actual dirigente del PRI, a quien tachó de mentiroso, cínico y traidor.

"Alejandro Moreno, con sus hechos, ha demostrado ser alguien nada confiable, un mentiroso, cínico y traidor. Es un personaje nocivo y ha perdido toda calidad moral dentro y fuera del partido", señaló en la misiva.

Además, aseguró que "Alito" se está quedando solo, "abandonado y se ha convertido en el enterrador del PRI".

"La actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional ha perdido el rumbo y no representa los principios y valores que dieron origen, vida e historia a nuestro partido. Se han olvidado de las causas sociales para poner por encima los intereses personales. Una dirigencia con resultados mediocres, que divide a la militancia y que traiciona los principios del partido mismo", mencionó Alfredo Del Mazo.

Ante la noticia de su expulsión del tricolor, la cual tachó de una provocación, afirmó que renuncia a toda una vida de militancia en el partido donde estuvo 30 años.

Además, agradeció a a los priistas del Estado de México por trababar en conjunto por el bienestar de las familias mexiquenses.

"Seguiré con la misma convicción y compromiso de seguir trabajando por un Estado de México y un mejor país", concluyó el político mexiquense.

Así se pronunció Alfredo Del Mazo

Durante 30 años he sido orgullosamente militante activo del PRI. De este partido que nació para darle estabilidad institucional y rumbo al país.



Un partido que con sus principios de libertad, democracia y justicia social guiaron la creación de la estructura actual del Estado de México y cuya evolución democrática permitió alternancias pacíficas.



Nuestro partido supo darle espacio y representación a todos los sectores de la sociedad, obreros, campesinos, mujeres y jóvenes; pero sobre todo supo trabajar por sus causas.



Tuve la fortuna de haber crecido y haberme formado en una familia de la que aprendí los valores que debe guiar a quienes trabajamos en el servicio público.



De ellos aprendí los valores de lealtad, honradez y trabajo, y que el verdadero priismo es aquel que trabaja por las causas sociales, por mejorar las condiciones de vida de las familias y por generar oportunidades para todos.



Desde el inicio de mi carrera, durante mi administración como gobernador, y al día de hoy, he sido congruente en mi forma de actuar, leal a mi partido y fiel a las causas sociales.



Al PRI, mi respeto, mi reconocimiento y mi gratitud.



La actual dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional ha perdido el rumbo y no representa los principios y valores que dieron origen, vida e historia a nuestro partido.



Se han olvidado de las causas sociales para poner por encima los intereses personales.



Una dirigencia con resultados mediocres, que divide a la militancia y que traiciona los principios del partido mismo.



Alejandro Moreno, con sus hechos, ha demostrado ser alguien nada confiable, un mentiroso, cínico y traidor. Es un personaje nocivo y ha perdido toda calidad moral dentro y fuera del partido.



Por traicionar, los principios y valores del priismo, por traicionar las causas sociales, por su ambición desmedida, ha sido expulsado del ánimo, la conciencia y la esencia de millones de priistas. Se está quedando solo, abandonado y se ha convertido en el enterrador del PRI.



No es necesario que él quiera excluirnos del PRI, su PRI, ni a mi ni a millones de mexicanos nos representa.



No era mi voluntad manifestarme, pero ante la provocación, con mucho pesar he decidido renuncia a toda una vida de militancia en el partido.



A todas y todos los priistas, en especial a los priistas del Estado de México, muchas gracias por permitirme servirles y trabajar juntos por el bienestar de las familias mexiquenses.



Seguiré con la misma convicción y compromiso de seguir trabajando por un Estado de México y un mejor país.